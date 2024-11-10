У Харкові пролунав вибух, є влучання у Київському районі (оновлено)
Зранку 10 листопада 2024 року у Харкові пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про небезпеку.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові пролунав вибух. Можливі ще удари по місту - будьте обережні!", - йдеться у повідомленні.
"Харків терміново в укриття", - інформували Повітряні сили.
Жодних подробиць щодо удару військ РФ по Харкову на цю хвилину немає.
Оновлена інформація
Як згодом поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередніми даними, зафіксовано влучання в Київському районі Харкова.
Профільні служби виїхали на огляд.
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Роман Агафонов
показати весь коментар10.11.2024 10:10 Відповісти Мені подобається 1
Борис Дородный #516688
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Роман Агафонов
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Борис Дородный #516688
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