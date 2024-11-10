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У Харкові пролунав вибух, є влучання у Київському районі (оновлено)

Вибух у Харкові

Зранку 10 листопада 2024 року у Харкові пролунав вибух, Повітряні сили попереджали про небезпеку. 

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові пролунав вибух. Можливі ще удари по місту - будьте обережні!", - йдеться у повідомленні.

"Харків терміново в укриття", - інформували Повітряні сили.

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Жодних подробиць щодо удару військ РФ по Харкову на цю хвилину немає.

Оновлена інформація

Як згодом поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередніми даними, зафіксовано влучання в Київському районі Харкова.

Профільні служби виїхали на огляд.

Автор: 

вибух (4436) Харків (5562)


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Українців не припинять вбивати, поки зеленський при владі.
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10.11.2024 10:10 Відповісти
А при каком презе прекратят? Мы же выбрали его и всех предыдущих. Я не вопросом на вопрос отвечаю. Давайте срочно его менять. Сто раз и давно печатал. Нас спасёт только полное внешнее управление. Можно смеяться. Но столько крови уже пролито и потеряно людей.
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10.11.2024 12:14 Відповісти
В тебе вже був нормальний президент, але ти вибрав зеленського. І не кажи, що ти зелю не обирав. Я вас, даунів зеленомордих, з двох слів розпізнаю. Хочеш, щоб країна розвивалась правильно, заборони собі ходити на вибори.
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10.11.2024 13:29 Відповісти
А на запах не пробовал определять? Собаки говорят---лучше метода нет. В первом туре голосовал за Смешко. А когда увидел кто вышел во второй тур---не пошёл на выборы. Ясно стало, что выскочка вскочет. Во время войны выбирают или военного или спец-службу.
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10.11.2024 20:53 Відповісти
 
 