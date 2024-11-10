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Рашисты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Загарбники вдарили КАБами по Слатиному на Харківщині

Утром 10 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на Сумщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине", - говорится в сообщении.

Информации о последствиях пуска КАБов на Сумщину пока нет.

Также читайте: В течение дня россияне 74 раза обстреляли Сумщину, четыре человека ранены

Напомним, в течение дня субботы, 9 ноября, российские захватчики совершили 74 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 131 взрыв. Есть раненые вследствие российских обстрелов.

Сумская область (2984) Воздушные силы (2241) КАБ (344)


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Кабів,очевидно,москалі мають достатньо(Де їх випускають т а зберігають -це має стати приорітетом для українських ракетних військ чи безпілотників..зрештою можна десь і ф16 застосувати.
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10.11.2024 12:09 Ответить
 
 