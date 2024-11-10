Рашисти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили
Зранку 10 листопада 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на Сумщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", - йдеться у повідомленні.
Інформації про наслідки пуску КАБів на Сумщину наразі немає.
Нагадаємо, впродовж дня суботи, 9 листопада, російські загарбники здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Є поранені внаслідокросійських обстрілів.
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Igor Grytselyak
показати весь коментар10.11.2024 12:09 Відповісти Мені подобається 1
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