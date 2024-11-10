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Рашисти запускають КАБи на Сумщину, - Повітряні сили

Загарбники вдарили КАБами по Слатиному на Харківщині

Зранку 10 листопада 2024 року війська РФ запускають керовані авіабомби на Сумщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Інформації про наслідки пуску КАБів на Сумщину наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни влучили КАБом поблизу багатоповерхівки у Харкові, одна людина постраждала (оновлено)

Нагадаємо, впродовж дня суботи, 9 листопада, російські загарбники здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Є поранені внаслідокросійських обстрілів.

Автор: 

Сумська область (3547) Повітряні сили (2586) КАБ (346)


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Кабів,очевидно,москалі мають достатньо(Де їх випускають т а зберігають -це має стати приорітетом для українських ракетних військ чи безпілотників..зрештою можна десь і ф16 застосувати.
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10.11.2024 12:09 Відповісти
 
 