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Новости
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Норвежская оппозиция предлагает утроить помощь Украине

Ерна Солберг

Лидер оппозиционной консервативной партии Норвегии и бывшая премьер-министр страны Эрна Солберг настаивает на существенном увеличении поддержки Украины. Ее партия предлагает увеличить финансовую помощь Киеву с 15 до 45 миллиардов крон в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Aftenposten.

Солберг подчеркнула, что Украине нужна значительная поддержка для продолжения борьбы. Она отметила, что это важно не только для Украины, но и для безопасности Европы в целом.

Она вместе с другими партийными лидерами предлагает 30 миллиардов крон направить на поддержку украинской оборонной промышленности, в частности на производство оружия и боеприпасов. Также рассматривается возможность инвестирования в энергетический сектор и военную инфраструктуру в Украине, например, создание укрытий для истребителей F-16.

Норвежские политики указывают, что война находится на решающей стадии, и помощь необходима немедленно. Ситуация осложняется тем, что Россия получает поддержку от Ирана, Северной Кореи и Китая, что увеличивает угрозу для Украины.

В Консервативной партии Норвегии считают, что текущая финансовая поддержка норвежского правительства слишком мала. Солберг отмечает, что Украине нужны ресурсы для производства оружия сейчас, и откладывать это нельзя.

Издание пишет, что неопределенность относительно поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов после победы Дональда Трампа также вызывает беспокойство. Консервативная партия Норвегии отмечает, что Европа должна брать на себя большую ответственность в этой борьбе.

Напомним, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия поддерживает обретение Украиной полноправного членства в НАТО.

Читайте: Глава МИД Норвегии Эйде: Верю в Украину как в будущего члена НАТО

Норвегия (693) помощь (7765) Украина (44917)


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Топ комментарии
+6
Зброю давайте...гроші стирить зелень..
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11.11.2024 08:01
+4
Хто завгодно пропонує допомогу окрім власної "української" влади що пропонує красти і тікать в монако. Як же це задовбало
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11.11.2024 08:27
+3
Подивіться зараз карту повітряних тривог. Без тривоги лише 8 західних областей. Це і є 'сойдемся посредіне'7
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11.11.2024 08:06
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Зброю давайте...гроші стирить зелень..
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11.11.2024 08:01 Ответить
Подивіться зараз карту повітряних тривог. Без тривоги лише 8 західних областей. Це і є 'сойдемся посредіне'7
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11.11.2024 08:06 Ответить
А как же Миг-31К? Это ж загроза по всей територии или это другое?
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11.11.2024 08:15 Ответить
Я конкретно про карту повітряних тривог. Хто їх оголошує? Чи не ті самі, які домовляються подивитись в щось і 'сойтісь
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11.11.2024 08:35 Ответить
То, може. вже пасматрелі і сашлісь?
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11.11.2024 08:36 Ответить
Мені повідомили родичі і знайомі, що у Львівській, Чернівецькій і Волинській дійсно не оголошували.
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11.11.2024 08:38 Ответить
провів ранкову селекторну нараду?
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11.11.2024 09:53 Ответить
брехливий Онуфрій:

О 6.52 Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку по всій території України. У РФ зафіксовано зліт МіГ-31К.

Станом на 9:04 оголошено відбій ракетної небезпеки для всіх областей крім Сумської, Харківської та Донецької областей. Джерело:
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11.11.2024 10:00 Ответить
Я про це якось написав ще півроку тому: так мене кацапом обізвали и сказали "не дочекаєшься". Реалістами в Україні бути не модно.
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11.11.2024 09:24 Ответить
надіюсь, ви якось пережили цей паскудний фрагмент перебування на Цензорі?
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11.11.2024 09:55 Ответить
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11.11.2024 08:26 Ответить
Хто завгодно пропонує допомогу окрім власної "української" влади що пропонує красти і тікать в монако. Як же це задовбало
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11.11.2024 08:27 Ответить
от нахіба ви їх самі приводили?
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11.11.2024 09:56 Ответить
От не треба за "ми", я за цих уродів не голосував
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11.11.2024 10:43 Ответить
Пані Ерна! Ви якось поміркуйте там, та пришліть нам контролюючих за допомогою, бо випарується вона.
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11.11.2024 08:42 Ответить
Га жаль, західні політики рішучі лише коли вони в опозиції, або вже коли закінчили політичну кар'єру
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11.11.2024 10:42 Ответить
скрізь би така опозиція була б, щоб вимагати збільшення фінансування для нас.
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11.11.2024 10:49 Ответить
 
 