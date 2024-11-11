Норвежская оппозиция предлагает утроить помощь Украине

Лидер оппозиционной консервативной партии Норвегии и бывшая премьер-министр страны Эрна Солберг настаивает на существенном увеличении поддержки Украины. Ее партия предлагает увеличить финансовую помощь Киеву с 15 до 45 миллиардов крон в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Aftenposten.

Солберг подчеркнула, что Украине нужна значительная поддержка для продолжения борьбы. Она отметила, что это важно не только для Украины, но и для безопасности Европы в целом.

Она вместе с другими партийными лидерами предлагает 30 миллиардов крон направить на поддержку украинской оборонной промышленности, в частности на производство оружия и боеприпасов. Также рассматривается возможность инвестирования в энергетический сектор и военную инфраструктуру в Украине, например, создание укрытий для истребителей F-16.

Норвежские политики указывают, что война находится на решающей стадии, и помощь необходима немедленно. Ситуация осложняется тем, что Россия получает поддержку от Ирана, Северной Кореи и Китая, что увеличивает угрозу для Украины.

В Консервативной партии Норвегии считают, что текущая финансовая поддержка норвежского правительства слишком мала. Солберг отмечает, что Украине нужны ресурсы для производства оружия сейчас, и откладывать это нельзя.

Издание пишет, что неопределенность относительно поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов после победы Дональда Трампа также вызывает беспокойство. Консервативная партия Норвегии отмечает, что Европа должна брать на себя большую ответственность в этой борьбе.

Напомним, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия поддерживает обретение Украиной полноправного членства в НАТО.

Читайте: Глава МИД Норвегии Эйде: Верю в Украину как в будущего члена НАТО