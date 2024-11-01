РУС
Глава МИД Норвегии Эйде: Верю в Украину как в будущего члена НАТО

Ейде вірить в Україну як у майбутнього члена НАТО

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия поддерживает обретение Украиной полноправного членства в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я верю в Украину как в будущего члена НАТО", - сказал Эйде.

Норвежский министр подчеркнул, что поддерживает План победы Украины, первый пункт которого предусматривает официальное приглашение Украины в НАТО.

Также читайте: Сомнений в том, что Украина станет членом НАТО, нет, - помощница Рютте

"Вместе с партнерами мы попробуем понять, как именно и когда этот план воплотится. По нашему мнению, в будущем, после завершения этой войны, гарантировать сохранение суверенитета и независимости Украины возможно, включив Украину в европейские и трансатлантические институты, в частности - НАТО", - отметил министр.

Также Эйде добавил, что поддерживает превращение Украины в "партнера и союзника, способного помочь вместе отстаивать общие интересы".

Читайте также: Соглашения о гарантиях безопасности для Украины не являются альтернативой вступлению в НАТО, - посол Великобритании Гаррис

Напомним, ранее глава МИД Норвегии Эйде заявил, что союзники должны позволить Украине самой выбирать, как применять предоставленное оружие для защиты от России.

Автор: 

Норвегия (747) членство в НАТО (1561)
Потрібно вірити - шо нам ше залишається
01.11.2024 14:18 Ответить
Королівство Норвегія хоч 5 млн. населення але самий високий дохід на душу . і це серйозно .
01.11.2024 14:22 Ответить
МВФ
Люксембург - 129810
Ирландия - 104272
Швейцария - 100413
Норвегия - - 87739
Вы когда пишите свои высказывания проверяете?
01.11.2024 15:13 Ответить
Брати дякуємо за допомогу
01.11.2024 14:23 Ответить
а давайте, нападемо на Норвегію чи інших скандинавів та миттєво визнаємо поразку, щоб нарешті отримати нормальний уряд із приємними та розумними людьми, а не цю оподупу із яничарами та без крайньої плоті???
01.11.2024 14:24 Ответить
Сходи в церкву верун, а лучше *****
01.11.2024 16:49 Ответить
А мы не верим, и давно, и сегодня--- ******** верить, себя не уважать. Я б киздела бы ещё, но болит влагали-що!
01.11.2024 17:32 Ответить
 
 