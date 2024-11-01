Глава МИД Норвегии Эйде: Верю в Украину как в будущего члена НАТО
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия поддерживает обретение Украиной полноправного членства в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я верю в Украину как в будущего члена НАТО", - сказал Эйде.
Норвежский министр подчеркнул, что поддерживает План победы Украины, первый пункт которого предусматривает официальное приглашение Украины в НАТО.
"Вместе с партнерами мы попробуем понять, как именно и когда этот план воплотится. По нашему мнению, в будущем, после завершения этой войны, гарантировать сохранение суверенитета и независимости Украины возможно, включив Украину в европейские и трансатлантические институты, в частности - НАТО", - отметил министр.
Также Эйде добавил, что поддерживает превращение Украины в "партнера и союзника, способного помочь вместе отстаивать общие интересы".
Напомним, ранее глава МИД Норвегии Эйде заявил, что союзники должны позволить Украине самой выбирать, как применять предоставленное оружие для защиты от России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Люксембург - 129810
Ирландия - 104272
Швейцария - 100413
Норвегия - - 87739
Вы когда пишите свои высказывания проверяете?