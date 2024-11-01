Глава МИД Норвегии Эйде: Верю в Украину как в будущего члена НАТО

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия поддерживает обретение Украиной полноправного членства в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я верю в Украину как в будущего члена НАТО", - сказал Эйде.

Норвежский министр подчеркнул, что поддерживает План победы Украины, первый пункт которого предусматривает официальное приглашение Украины в НАТО.

"Вместе с партнерами мы попробуем понять, как именно и когда этот план воплотится. По нашему мнению, в будущем, после завершения этой войны, гарантировать сохранение суверенитета и независимости Украины возможно, включив Украину в европейские и трансатлантические институты, в частности - НАТО", - отметил министр.

Также Эйде добавил, что поддерживает превращение Украины в "партнера и союзника, способного помочь вместе отстаивать общие интересы".

Напомним, ранее глава МИД Норвегии Эйде заявил, что союзники должны позволить Украине самой выбирать, как применять предоставленное оружие для защиты от России.