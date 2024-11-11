Норвезька опозиція пропонує потроїти допомогу Україні
Лідерка опозиційної консервативної партії Норвегії та колишня прем'єр-міністрка країни Ерна Солберг наполягає на суттєвому збільшенні підтримки України. Її партія пропонує збільшити фінансову допомогу Києву з 15 до 45 мільярдів крон у наступному році.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Aftenposten.
Солберг наголосила, що Україні потрібна значна підтримка для продовження боротьби. Вона зазначила, що це важливо не лише для України, але і для безпеки Європи загалом.
Вона разом з іншими партійними лідерами пропонує 30 мільярдів крон направити на підтримку української оборонної промисловості, зокрема на виробництво зброї та боєприпасів. Також розглядається можливість інвестування в енергетичний сектор та військову інфраструктуру в Україні, наприклад, створення укриттів для винищувачів F-16.
Норвезькі політики вказують, що війна перебуває на вирішальній стадії, і допомога необхідна негайно. Ситуація ускладнюється тим, що Росія отримує підтримку від Ірану, Північної Кореї та Китаю, що збільшує загрозу для України.
У Консервативній партії Норвегії вважають, що поточна фінансова підтримка норвезького уряду занадто мала. Солберг зазначає, що Україні потрібні ресурси для виробництва зброї зараз, і відкладати це не можна.
Видання пише, що невизначеність щодо підтримки України з боку Сполучених Штатів після перемоги Дональда Трампа також викликає занепокоєння. Консервативна партія Норвегії наголошує, що Європа має брати на себе більшу відповідальність у цій боротьбі.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Норвегія підтримує набуття Україною повноправного членства в НАТО.
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