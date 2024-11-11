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Новини
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Норвезька опозиція пропонує потроїти допомогу Україні

Ерна Солберг

Лідерка опозиційної консервативної партії Норвегії та колишня прем'єр-міністрка країни Ерна Солберг наполягає на суттєвому збільшенні підтримки України. Її партія пропонує збільшити фінансову допомогу Києву з 15 до 45 мільярдів крон у наступному році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Aftenposten.

Солберг наголосила, що Україні потрібна значна підтримка для продовження боротьби. Вона зазначила, що це важливо не лише для України, але і для безпеки Європи загалом.

Вона разом з іншими партійними лідерами пропонує 30 мільярдів крон направити на підтримку української оборонної промисловості, зокрема на виробництво зброї та боєприпасів. Також розглядається можливість інвестування в енергетичний сектор та військову інфраструктуру в Україні, наприклад, створення укриттів для винищувачів F-16.

Норвезькі політики вказують, що війна перебуває на вирішальній стадії, і допомога необхідна негайно. Ситуація ускладнюється тим, що Росія отримує підтримку від Ірану, Північної Кореї та Китаю, що збільшує загрозу для України.

У Консервативній партії Норвегії вважають, що поточна фінансова підтримка норвезького уряду занадто мала. Солберг зазначає, що Україні потрібні ресурси для виробництва зброї зараз, і відкладати це не можна.

Видання пише, що невизначеність щодо підтримки України з боку Сполучених Штатів після перемоги Дональда Трампа також викликає занепокоєння. Консервативна партія Норвегії наголошує, що Європа має брати на себе більшу відповідальність у цій боротьбі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Норвегія підтримує набуття Україною повноправного членства в НАТО.

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Автор: 

Норвегія (757) допомога (8291) Україна (5861)


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Топ коментарі
+6
Зброю давайте...гроші стирить зелень..
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11.11.2024 08:01
+4
Хто завгодно пропонує допомогу окрім власної "української" влади що пропонує красти і тікать в монако. Як же це задовбало
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11.11.2024 08:27
+3
Подивіться зараз карту повітряних тривог. Без тривоги лише 8 західних областей. Це і є 'сойдемся посредіне'7
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11.11.2024 08:06
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Зброю давайте...гроші стирить зелень..
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11.11.2024 08:01 Відповісти
Подивіться зараз карту повітряних тривог. Без тривоги лише 8 західних областей. Це і є 'сойдемся посредіне'7
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11.11.2024 08:06 Відповісти
А как же Миг-31К? Это ж загроза по всей територии или это другое?
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11.11.2024 08:15 Відповісти
Я конкретно про карту повітряних тривог. Хто їх оголошує? Чи не ті самі, які домовляються подивитись в щось і 'сойтісь
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11.11.2024 08:35 Відповісти
То, може. вже пасматрелі і сашлісь?
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11.11.2024 08:36 Відповісти
Мені повідомили родичі і знайомі, що у Львівській, Чернівецькій і Волинській дійсно не оголошували.
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11.11.2024 08:38 Відповісти
провів ранкову селекторну нараду?
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11.11.2024 09:53 Відповісти
брехливий Онуфрій:

О 6.52 Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку по всій території України. У РФ зафіксовано зліт МіГ-31К.

Станом на 9:04 оголошено відбій ракетної небезпеки для всіх областей крім Сумської, Харківської та Донецької областей. Джерело:
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11.11.2024 10:00 Відповісти
Я про це якось написав ще півроку тому: так мене кацапом обізвали и сказали "не дочекаєшься". Реалістами в Україні бути не модно.
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11.11.2024 09:24 Відповісти
надіюсь, ви якось пережили цей паскудний фрагмент перебування на Цензорі?
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11.11.2024 09:55 Відповісти
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11.11.2024 08:26 Відповісти
Хто завгодно пропонує допомогу окрім власної "української" влади що пропонує красти і тікать в монако. Як же це задовбало
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11.11.2024 08:27 Відповісти
от нахіба ви їх самі приводили?
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11.11.2024 09:56 Відповісти
От не треба за "ми", я за цих уродів не голосував
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11.11.2024 10:43 Відповісти
Пані Ерна! Ви якось поміркуйте там, та пришліть нам контролюючих за допомогою, бо випарується вона.
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11.11.2024 08:42 Відповісти
Га жаль, західні політики рішучі лише коли вони в опозиції, або вже коли закінчили політичну кар'єру
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11.11.2024 10:42 Відповісти
скрізь би така опозиція була б, щоб вимагати збільшення фінансування для нас.
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11.11.2024 10:49 Відповісти
 
 