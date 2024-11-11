На фронте за сутки 180 боестолкновений, более половины из них на двух направлениях, - Генштаб

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 83 атаки врага на Кураховском и Покровском направлении. Всего же на фронте за 10 ноября зафиксировано 160 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера, 10 ноября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 70 авиаударов, сбросил 142 КАБ, применил 1538 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 4697 обстрелов, из них 77 из РСЗО.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ястребиное, Песчаное, Береза, Новая Сечь, Хотень, Александровка, Яблоновка, Новенькое, Басовка, Харьков, Вильча, Грековка, Ольховатка, Берестовое, Северск, Николаевка, Славянск, Часов Яр, Торецк, Константиновка, Щербиновка, Лисовка, Котлино, Сухая Балка, Александрополь, Курахово, Катериновка, Романовка, Дачное, Андреевка, Зеленое Поле, Новодаровка, Великая Новоселка, Темировка, Ольговка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Терны, Торское и Серебрянка.

Защитники украинской земли сдерживали натиск врага на Северском направлении где была отражена одна атака противника в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Ступочек и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Селидово, Лисовки, Сухого Яра и Петровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 48 атак позиций наших войск вблизи Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Ильинка.

На Времевском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки и Макаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоандреевки и Малой Токмачки, получили жесткий отпор, понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших подразделений семь раз, успеха эти действия им не принесли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации, вражеская авиация за минувшие сутки нанесла 26 ударов с применением 48 КАБов по своей территории.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1770 человек. Также украинские воины обезвредили 4 танка, 40 боевых бронированных машин, 34 артиллерийские системы, 57 БпЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 119 автомобилей и 16 единиц специальной техники оккупантов.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и шесть районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

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