Враг шесть раз штурмовал в районах Волчанска и Старицы, за сутки его потери составляют 106 военных, - ОТГ "Харьков"
За прошедшие сутки враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 6 КАБов, а также 44 удара дронами-камикадзе. Осуществили 363 обстрела позиций защитников Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Потери врага за минувшие сутки составляют 106 военных, из них безвозвратные - 36, санитарные - 70. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 48 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 артиллерийскую систему;
- 2 боевые бронированные машины;
- 9 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники;
- 35 БпЛА.
Уничтожено 72 укрытия для личного состава и места хранения боеприпасов.
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