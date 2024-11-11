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Новости Война
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Враг шесть раз штурмовал в районах Волчанска и Старицы, за сутки его потери составляют 106 военных, - ОТГ "Харьков"

ЗСУ нищить ворога на Харківському напрямку

За прошедшие сутки враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 6 КАБов, а также 44 удара дронами-камикадзе. Осуществили 363 обстрела позиций защитников Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Потери врага за минувшие сутки составляют 106 военных, из них безвозвратные - 36, санитарные - 70. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 48 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 артиллерийскую систему;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 9 автомобилей;
  • 1 единицу спецтехники;
  • 35 БпЛА.

Уничтожено 72 укрытия для личного состава и места хранения боеприпасов.

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Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3950)


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