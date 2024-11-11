Ворог шість разів штурмував у районах Вовчанська та Стариці, за добу його втрати становлять 106 військових, - ОТУ "Харків"

Протягом минулої доби ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. російські окупанти завдали 5 авіаударів із використанням 6 КАБів, а також 44 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 363 обстріли позицій захисників України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога за минулу добу становлять 106 військових, з них безповоротні - 36, санітарні – 70. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 артилерійську систему;

2 бойові броньовані машини;

9 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки;

35 БпЛА.

Знищено 72 укриття для особового складу та місця зберігання боєприпасів.

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