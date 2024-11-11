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Новини Війна
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Ворог шість разів штурмував у районах Вовчанська та Стариці, за добу його втрати становлять 106 військових, - ОТУ "Харків"

ЗСУ нищить ворога на Харківському напрямку

Протягом минулої доби ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. російські окупанти завдали 5 авіаударів із використанням 6 КАБів, а також 44 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 363 обстріли позицій захисників України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога за минулу добу становлять 106 військових, з них безповоротні - 36, санітарні – 70.  Також на Харківському напрямку ворог  втратив знищеними та пошкодженими 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 артилерійську систему;
  • 2 бойові броньовані машини;
  • 9 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки;
  • 35 БпЛА.

Знищено 72 укриття для особового складу  та місця зберігання боєприпасів.

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Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3689)


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