Ворог шість разів штурмував у районах Вовчанська та Стариці, за добу його втрати становлять 106 військових, - ОТУ "Харків"
Протягом минулої доби ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. російські окупанти завдали 5 авіаударів із використанням 6 КАБів, а також 44 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 363 обстріли позицій захисників України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Втрати ворога за минулу добу становлять 106 військових, з них безповоротні - 36, санітарні – 70. Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 48 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 артилерійську систему;
- 2 бойові броньовані машини;
- 9 автомобілів;
- 1 одиницю спецтехніки;
- 35 БпЛА.
Знищено 72 укриття для особового складу та місця зберігання боєприпасів.
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