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В Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии

У Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії

В Верховной Раде зарегистрировали обновленный законопроект о декриминализации создания порнографического контента.

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта версия более консервативная, но после более года дискуссии с комитетом и рабочей группой, я рад сообщить о достижении компромисса", - отметил он.

Что предлагается?

По его словам, суть изменений заключается в корректировке статьи 301 Уголовного кодекса Украины.

Документом предлагается, чтобы совершеннолетних лиц, которые создают и распространяют интимные видео по собственному согласию, не сажали на 3-5 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевские правоохранители потратили 5,1 тыс. грн на приобретение порнографического контента у модели OnlyFans, чтобы доказать ее вину

В то же время уголовная ответственность будет оставаться в таких случаях:

  • распространение порнографии без согласия (порноместь, deep fake);
  • изготовление экстремальной порнографии (включающей насилие, зоофилию, некрофилию);
  • распространение детской порнографии и ее распространение среди несовершеннолетних.

Как пояснил Железняк, сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями, поэтому дискуссии по статье 302 УК перенесены на второе чтение.

Депутат подчеркнул, что инициатива не имеет целью "легализацию порно", поскольку такой контент уже легализован, и государство получает с него налоги, в частности с таких платформ, как OnlyFans.

Законопроект, по его словам, направлен именно на декриминализацию порнографии, чтобы людей не привлекали к ответственности за хранение частного контента или за неофициальные "закупки" через веб-камеры. Сейчас по статье 301 УК можно получить наказание даже за хранение личных интимных фото на телефоне.

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Автор: 

ВР (29228) законопроект (3219) порнография (209) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+20
Десятиліттями менти робили кар'єу на розкриттях цих страшних злочинів А якщо проституцію легалізують, то хоч звільняйся багатьом
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11.11.2024 17:05
+13
порнопомста 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Анал ТАБУ!!!
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11.11.2024 16:56
+13
Ну порнуха (якщо це не дитяча і не дикі збочення) давно декриміналізована у всіх демократичниз країнах. Це чисто совкова стаття, яку використовували, щоб дисидентів у тюрму саджати - підкидали якісь порножурнали західні під час обшуку...
І це ж ініціатива не зебільної влади, а Железняка з Голосу...
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11.11.2024 17:24
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11.11.2024 16:51 Ответить
Перемога 👍
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11.11.2024 16:52 Ответить
порнопомста 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Анал ТАБУ!!!
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11.11.2024 16:56 Ответить
Платить налоги с онлифанса это зашквар по моему. Мою пиписку дал мне Господь Бог и никакой Далина Гетманцев не должен иметь с нее гешефт
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11.11.2024 16:59 Ответить
Ви належите Міністерству Оборони А ну "струнко" !!
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11.11.2024 17:01 Ответить
А якщо дати зеленому законодавцю в рота
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11.11.2024 17:02 Ответить
Разве что по лбу постучать, законтачить так сказать
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11.11.2024 17:05 Ответить
Було - "Воювати будуть всі"
Тепер - "Др@чити будуть всі!"
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11.11.2024 17:00 Ответить
сексуально стурбовані
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11.11.2024 17:05 Ответить
Десятиліттями менти робили кар'єу на розкриттях цих страшних злочинів А якщо проституцію легалізують, то хоч звільняйся багатьом
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11.11.2024 17:05 Ответить
На передок усі ті підрозділи, які шили справи за Онліфанс!
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11.11.2024 17:22 Ответить
нема чим зайнятись ***** скільки їх терпіти
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11.11.2024 17:08 Ответить
скажи за що в тебе болить, і я скажу хто ти . І як тепер "ЦН" буде відрізняти порногравію від місцетства?
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11.11.2024 17:11 Ответить
проституцію краще легалізуйте
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11.11.2024 17:12 Ответить
Наступна проституція.
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11.11.2024 17:12 Ответить
Нарешті те, чого всі так чекали! Пи...ць як на часі.
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11.11.2024 17:14 Ответить
Розтління жінок веде до падіння держави бо ***** починають виховувати дітей...
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11.11.2024 17:18 Ответить
От чому "совок" рухнув... Дякую
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11.11.2024 17:31 Ответить
дітей повинні виховувати чоловіки
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11.11.2024 17:32 Ответить
Збылась юнацька мечта ЗЕдрота - пыхнул легальной дурью, зашел на легальный порно сайт и ...
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11.11.2024 17:22 Ответить
Ну порнуха (якщо це не дитяча і не дикі збочення) давно декриміналізована у всіх демократичниз країнах. Це чисто совкова стаття, яку використовували, щоб дисидентів у тюрму саджати - підкидали якісь порножурнали західні під час обшуку...
І це ж ініціатива не зебільної влади, а Железняка з Голосу...
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11.11.2024 17:24 Ответить
Дякую, кэп)))
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11.11.2024 20:33 Ответить
Ну просто чуднєнько...Замість того,щоби голосувати за закони ,які б суттєво впливали на обороноздатність країни ці щуряки похотливі тепер декриміналізують порнушку.В ЗЄльоних все за планом срочатку легалізуть наркоту,а потім за списком...
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11.11.2024 17:30 Ответить
Все влада зеленского робить послідовно - ну прийняв лікувальний канабієс - а хто вже потім відрізнить від коксу - і дивитись культурну програму - при чому, до початку кино - зеленский у Юрмалі пояснює, пресонАНАЛЬНО - благо діло є на кому тренуватись - там з верху є фото тіла, хто є німецької порноактрисою, а хто патріоти - це кв95.
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11.11.2024 17:57 Ответить
Кварталістів легалізують! Порновладу!
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11.11.2024 18:08 Ответить
В нас война а вони порнухою занімаються ))))
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11.11.2024 18:54 Ответить
це як раз на часі? рада вже всі закони - про оборону України, про виробництво зброї, снарядів, кабів, ракет прийняли? може я щось пропустив-війни вже немає?
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11.11.2024 19:13 Ответить
Тільки у такій дикій країні як Україна може бути заборонена порнографія. Наш народ ще з часів совка привчили що сексу не існує. Але усе це повна фігня до прикладу в Нідерландах є театри де на сцені актори займаються сексом і там постійно купа відвідувачів і проституція там дозволена і порноіндустрія теж. І наостанок кількість абортів у цій країні в рази нижча ніж у нас, а народжуваність вища, але при цьому українці рахують голландців розбещеними, а себе побожними.
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11.11.2024 20:42 Ответить
 
 