В Раде зарегистрировали доработанный законопроект о декриминализации порнографии

В Верховной Раде зарегистрировали обновленный законопроект о декриминализации создания порнографического контента.

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта версия более консервативная, но после более года дискуссии с комитетом и рабочей группой, я рад сообщить о достижении компромисса", - отметил он.

Что предлагается?

По его словам, суть изменений заключается в корректировке статьи 301 Уголовного кодекса Украины.

Документом предлагается, чтобы совершеннолетних лиц, которые создают и распространяют интимные видео по собственному согласию, не сажали на 3-5 лет.

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В то же время уголовная ответственность будет оставаться в таких случаях:

распространение порнографии без согласия (порноместь, deep fake);

изготовление экстремальной порнографии (включающей насилие, зоофилию, некрофилию);

распространение детской порнографии и ее распространение среди несовершеннолетних.

Как пояснил Железняк, сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми остаются уголовными преступлениями, поэтому дискуссии по статье 302 УК перенесены на второе чтение.

Депутат подчеркнул, что инициатива не имеет целью "легализацию порно", поскольку такой контент уже легализован, и государство получает с него налоги, в частности с таких платформ, как OnlyFans.

Законопроект, по его словам, направлен именно на декриминализацию порнографии, чтобы людей не привлекали к ответственности за хранение частного контента или за неофициальные "закупки" через веб-камеры. Сейчас по статье 301 УК можно получить наказание даже за хранение личных интимных фото на телефоне.

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