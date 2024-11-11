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У Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії

У Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії

У Верховній Раді зареєстрували оновлений законопроєкт щодо декриміналізації створення порнографічного контенту.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця версія більш консервативна, але після понад року дискусії з комітетом і робочою групою, я радий повідомити про досягнення компромісу", - зазначив він.

Що пропонується?

За його словами, суть змін полягає в коригуванні статті 301 Кримінального кодексу України.

Документом пропонується, щоб повнолітніх осіб, які створюють та поширюють інтимні відео за власною згодою, не ув'язнювали на 3-5 років

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київські правоохоронці витратили 5,1 тис. грн на придбання порнографічного контенту у моделі OnlyFans, щоб довести її вину

Водночас кримінальна відповідальність залишатиметься у таких випадках:

  • поширення порнографії без згоди (порнопомста, deep fake);
  • виготовлення екстремальної порнографії (що включає насильство, зоофілію, некрофілію);
  • поширення дитячої порнографії та її розповсюдження серед неповнолітніх.

Як пояснив Железняк, сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми лишаються кримінальними злочинами, тому дискусії щодо статті 302 ККУ перенесено на друге читання.

порнографія

Депутат наголосив, що ініціатива не має на меті "легалізацію порно", оскільки такий контент уже легалізований, і держава отримує з нього податки, зокрема з таких платформ, як OnlyFans.

Законопроєкт, за його словами, спрямований саме на декриміналізацію порнографії, щоб людей не притягали до відповідальності за зберігання приватного контенту чи за неофіційні "закупівлі" через веб-камери. Зараз за статтею 301 ККУ можна отримати покарання навіть за зберігання особистих інтимних фото на телефоні.

Читайте також: Гетманцев про PornHub: З нелегальних доходів також потрібно сплачувати податки

Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) порнографія (110) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+20
Десятиліттями менти робили кар'єу на розкриттях цих страшних злочинів А якщо проституцію легалізують, то хоч звільняйся багатьом
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11.11.2024 17:05
+13
порнопомста 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Анал ТАБУ!!!
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11.11.2024 16:56
+13
Ну порнуха (якщо це не дитяча і не дикі збочення) давно декриміналізована у всіх демократичниз країнах. Це чисто совкова стаття, яку використовували, щоб дисидентів у тюрму саджати - підкидали якісь порножурнали західні під час обшуку...
І це ж ініціатива не зебільної влади, а Железняка з Голосу...
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11.11.2024 17:24
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11.11.2024 16:51 Відповісти
Перемога 👍
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11.11.2024 16:52 Відповісти
порнопомста 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Анал ТАБУ!!!
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11.11.2024 16:56 Відповісти
Платить налоги с онлифанса это зашквар по моему. Мою пиписку дал мне Господь Бог и никакой Далина Гетманцев не должен иметь с нее гешефт
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11.11.2024 16:59 Відповісти
Ви належите Міністерству Оборони А ну "струнко" !!
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11.11.2024 17:01 Відповісти
А якщо дати зеленому законодавцю в рота
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11.11.2024 17:02 Відповісти
Разве что по лбу постучать, законтачить так сказать
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11.11.2024 17:05 Відповісти
Було - "Воювати будуть всі"
Тепер - "Др@чити будуть всі!"
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11.11.2024 17:00 Відповісти
сексуально стурбовані
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11.11.2024 17:05 Відповісти
Десятиліттями менти робили кар'єу на розкриттях цих страшних злочинів А якщо проституцію легалізують, то хоч звільняйся багатьом
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11.11.2024 17:05 Відповісти
На передок усі ті підрозділи, які шили справи за Онліфанс!
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11.11.2024 17:22 Відповісти
нема чим зайнятись ***** скільки їх терпіти
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11.11.2024 17:08 Відповісти
скажи за що в тебе болить, і я скажу хто ти . І як тепер "ЦН" буде відрізняти порногравію від місцетства?
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11.11.2024 17:11 Відповісти
проституцію краще легалізуйте
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11.11.2024 17:12 Відповісти
Наступна проституція.
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11.11.2024 17:12 Відповісти
Нарешті те, чого всі так чекали! Пи...ць як на часі.
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11.11.2024 17:14 Відповісти
Розтління жінок веде до падіння держави бо ***** починають виховувати дітей...
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11.11.2024 17:18 Відповісти
От чому "совок" рухнув... Дякую
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11.11.2024 17:31 Відповісти
дітей повинні виховувати чоловіки
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11.11.2024 17:32 Відповісти
Збылась юнацька мечта ЗЕдрота - пыхнул легальной дурью, зашел на легальный порно сайт и ...
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11.11.2024 17:22 Відповісти
Ну порнуха (якщо це не дитяча і не дикі збочення) давно декриміналізована у всіх демократичниз країнах. Це чисто совкова стаття, яку використовували, щоб дисидентів у тюрму саджати - підкидали якісь порножурнали західні під час обшуку...
І це ж ініціатива не зебільної влади, а Железняка з Голосу...
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11.11.2024 17:24 Відповісти
Дякую, кэп)))
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11.11.2024 20:33 Відповісти
Ну просто чуднєнько...Замість того,щоби голосувати за закони ,які б суттєво впливали на обороноздатність країни ці щуряки похотливі тепер декриміналізують порнушку.В ЗЄльоних все за планом срочатку легалізуть наркоту,а потім за списком...
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11.11.2024 17:30 Відповісти
Все влада зеленского робить послідовно - ну прийняв лікувальний канабієс - а хто вже потім відрізнить від коксу - і дивитись культурну програму - при чому, до початку кино - зеленский у Юрмалі пояснює, пресонАНАЛЬНО - благо діло є на кому тренуватись - там з верху є фото тіла, хто є німецької порноактрисою, а хто патріоти - це кв95.
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11.11.2024 17:57 Відповісти
Кварталістів легалізують! Порновладу!
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11.11.2024 18:08 Відповісти
В нас война а вони порнухою занімаються ))))
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11.11.2024 18:54 Відповісти
це як раз на часі? рада вже всі закони - про оборону України, про виробництво зброї, снарядів, кабів, ракет прийняли? може я щось пропустив-війни вже немає?
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11.11.2024 19:13 Відповісти
Тільки у такій дикій країні як Україна може бути заборонена порнографія. Наш народ ще з часів совка привчили що сексу не існує. Але усе це повна фігня до прикладу в Нідерландах є театри де на сцені актори займаються сексом і там постійно купа відвідувачів і проституція там дозволена і порноіндустрія теж. І наостанок кількість абортів у цій країні в рази нижча ніж у нас, а народжуваність вища, але при цьому українці рахують голландців розбещеними, а себе побожними.
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11.11.2024 20:42 Відповісти
 
 