У Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порнографії

У Верховній Раді зареєстрували оновлений законопроєкт щодо декриміналізації створення порнографічного контенту.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця версія більш консервативна, але після понад року дискусії з комітетом і робочою групою, я радий повідомити про досягнення компромісу", - зазначив він.

Що пропонується?

За його словами, суть змін полягає в коригуванні статті 301 Кримінального кодексу України.

Документом пропонується, щоб повнолітніх осіб, які створюють та поширюють інтимні відео за власною згодою, не ув'язнювали на 3-5 років.

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Водночас кримінальна відповідальність залишатиметься у таких випадках:

поширення порнографії без згоди (порнопомста, deep fake);

виготовлення екстремальної порнографії (що включає насильство, зоофілію, некрофілію);

поширення дитячої порнографії та її розповсюдження серед неповнолітніх.

Як пояснив Железняк, сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми лишаються кримінальними злочинами, тому дискусії щодо статті 302 ККУ перенесено на друге читання.

Депутат наголосив, що ініціатива не має на меті "легалізацію порно", оскільки такий контент уже легалізований, і держава отримує з нього податки, зокрема з таких платформ, як OnlyFans.

Законопроєкт, за його словами, спрямований саме на декриміналізацію порнографії, щоб людей не притягали до відповідальності за зберігання приватного контенту чи за неофіційні "закупівлі" через веб-камери. Зараз за статтею 301 ККУ можна отримати покарання навіть за зберігання особистих інтимних фото на телефоні.

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