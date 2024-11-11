На фронте произошло 185 боевых столкновений, враг активизировался на Времевском направлении, - Генштаб ВСУ

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 185 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Враг нанес 64 авиационных и три ракетных удара, применил 106 КАБов и три ракеты, 793 дрона-камикадзе, совершил более 4000 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы восемь раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Авиационному удару подвергся населенный пункт Казачья Лопань, на который враг сбросил две управляемые бомбы.

Три раза враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки.

Боевые действия на Донетчине

Десять атак оккупантов отразили украинские воины вблизи Грековки, Невского, Тернов, Новомихайловки и Серебрянки на Лиманском направлении. Ударам управляемыми авиационными бомбами подверглись населенные пункты Заречное, Лиман и Ямполовка.

На Северском направлении враг совершил одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Выемка, к тому же нанес авиационный удар по районам Закитного, Дроновки и Северска.

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На Краматорском направлении завершились неудачей три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часова Яра, также враг нанес удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Новомарково, осуществил бомбардировку Краматорска и Часова Яра.

На Торецком направлении оккупанты сегодня четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны стойко сдерживают натиск, отразив все атаки врага.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 36 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Григорьевки, Крутого Яра, Петровки, Пустынки, Украинки и Лисовки. Наши защитники мужественно держат рубежи, отразили 32 вражеские атаки, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Бомбардировке подвергся населенный пункт Мирноград, на который террористы сбросили одну управляемую авиационную бомбу.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 119 и ранили 153 оккупанта. Уничтожен один танк, шесть боевых бронированных машин, одна единица автомобильной техники, четыре мотоцикла и один миномет россиян. Также повреждена одна боевая бронированная машина и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 49 боевых столкновений. Террористы, при поддержке авиации, пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки, Кременной Балки, Сонцовки, Зари и Курахово. 16 боестолкновений еще продолжаются. Наши защитники на данном направлении ликвидировали 79 и ранили 139 оккупантов, к тому же обезвредили четыре танка, одну боевую бронированную машину и один противотанковый ракетный комплекс врага.

На Времевском направлении противник активизировался, в течение дня отразили восемь атак вражеских подразделений в районах Трудового, Макаровки, Новодаровки и Ривногополя. До сих пор ведутся четыре боя. Во время наступательных действий противник активно применял авиацию по районам населенных пунктов Новодонецкое, Максимовка, Великая Новоселка и Зеленое Поле.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

Вблизи Новоандреевки нашими защитниками успешно отражена одна атака россиян на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении пять вражеских штурмов потерпели неудачу. Кроме этого, враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Одрадокаменка и Веселое.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.