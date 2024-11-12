Германия дважды в день поднимала в воздух истребители из-за российский самолетов
11 ноября Военно-воздушные силы Германии дважды поднимали истребители для перехвата самолетов РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Люфтваффе в соцсети Х.
"Наши истребители Eurofighter получили извещение от (авиабаз - Ред.) Лааге и Лиелварде, чтобы совместно идентифицировать и сопровождать российские Ил-20М", - сообщают в ВВС.
Также известно, что российские самолеты передвигались без плана полета и транспондеров.
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(Або навіть обмотали б його фюзаляж тросом і повисли на ньому.)
Звісно, росіяни могли б запищати, що ті дії є небезпечні і т.д. ...
Але німці могли би відкинути будь-які російські звинувачення, пояснивши, що це - любов.