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Германия дважды в день поднимала в воздух истребители из-за российский самолетов

Німецький Eurofighter та російський Іл-20М

11 ноября Военно-воздушные силы Германии дважды поднимали истребители для перехвата самолетов РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Люфтваффе в соцсети Х.

"Наши истребители Eurofighter получили извещение от (авиабаз - Ред.) Лааге и Лиелварде, чтобы совместно идентифицировать и сопровождать российские Ил-20М", - сообщают в ВВС.

Также известно, что российские самолеты передвигались без плана полета и транспондеров.

Также читайте: У россиян все готово к массированным обстрелам Украины, ракеты накоплены, авиация отработала тактику пусков, - ЦПД

Автор: 

авиация (2821) Германия (6929) россия (95365)


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Було би дотепно і винахідливо, якби ці німецькі винищувачі присіли зверху на фюзеляж цього Іл-20М і зменшили тягу своїх двигунів до мінімуму, навантаживши таким чином свою вагу на той Іл.
(Або навіть обмотали б його фюзаляж тросом і повисли на ньому.)



Звісно, росіяни могли б запищати, що ті дії є небезпечні і т.д. ...

Але німці могли би відкинути будь-які російські звинувачення, пояснивши, що це - любов.
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12.11.2024 02:02 Ответить
Могли б випустити яких-небудь птахів, що поламають лопатки у турбінах.
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12.11.2024 02:53 Ответить
Вони кацапів супроводжуватимуть навіть якщо ті будуть Рейхстаг бомбардувати.
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12.11.2024 02:35 Ответить
І при цьому непокоїтись. Глибоко-глибоко. Але так, щоб не сталося ескалації.
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12.11.2024 06:20 Ответить
Чого ж не перехопили?
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12.11.2024 06:00 Ответить
Як цікаво читати дописи українських "експертів" із числа 73%, які критикують німецьких пілотів, що ті не збили кацапські літаки, а на свої то дії важко подивитися? Були в нас свій завод, який будував літаки "Антонов", свої системи ППО. Були наші ЗСУ, які зайняли найвигідніші позиції на сході(за південь і мови немає, бо там скрізь були мінні поля). Але нарід 73% у 2019 році вибрав свою смерть, розмінував все, відвів війська в чисте поле, фактично знищив все, що могло збивати, посадилинайкращих генералів, злили всі "спецоперації" ворогу, а сьогодні підказує як краще робити німцям, то американцям, то навіть французам.
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12.11.2024 09:16 Ответить
 
 