Германия дважды в день поднимала в воздух истребители из-за российский самолетов

11 ноября Военно-воздушные силы Германии дважды поднимали истребители для перехвата самолетов РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Люфтваффе в соцсети Х.

"Наши истребители Eurofighter получили извещение от (авиабаз - Ред.) Лааге и Лиелварде, чтобы совместно идентифицировать и сопровождать российские Ил-20М", - сообщают в ВВС.

Также известно, что российские самолеты передвигались без плана полета и транспондеров.

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