Німеччина двічі за день піднімала в повітря винищувачі через російські літаки

11 листопада Військово-повітряні сили Німеччини двічі підіймали винищувачі для перехоплення літаків РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Люфтваффе в соцмережі Х.

"Наші винищувачі Eurofighter отримали сповіщення від (авіабаз - Ред.) Лааге та Лієлварде, щоб спільно ідентифікувати та супроводжувати російські Іл-20М", - повідомляють у ВПС.

Також відомо, що російські літаки пересувалися без плану польоту та транспондерів.

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