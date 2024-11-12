Німеччина двічі за день піднімала в повітря винищувачі через російські літаки
11 листопада Військово-повітряні сили Німеччини двічі підіймали винищувачі для перехоплення літаків РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Люфтваффе в соцмережі Х.
"Наші винищувачі Eurofighter отримали сповіщення від (авіабаз - Ред.) Лааге та Лієлварде, щоб спільно ідентифікувати та супроводжувати російські Іл-20М", - повідомляють у ВПС.
Також відомо, що російські літаки пересувалися без плану польоту та транспондерів.
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(Або навіть обмотали б його фюзаляж тросом і повисли на ньому.)
Звісно, росіяни могли б запищати, що ті дії є небезпечні і т.д. ...
Але німці могли би відкинути будь-які російські звинувачення, пояснивши, що це - любов.