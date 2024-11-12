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Німеччина двічі за день піднімала в повітря винищувачі через російські літаки

Німецький Eurofighter та російський Іл-20М

11 листопада Військово-повітряні сили Німеччини двічі підіймали винищувачі для перехоплення літаків РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Люфтваффе в соцмережі Х.

"Наші винищувачі Eurofighter отримали сповіщення від (авіабаз - Ред.) Лааге та Лієлварде, щоб спільно ідентифікувати та супроводжувати російські Іл-20М", - повідомляють у ВПС.

Також відомо, що російські літаки пересувалися без плану польоту та транспондерів.

Також читайте: У росіян все готово до масованих обстрілів України, ракети накопичено, авіація відпрацювала тактику пусків, - ЦПД

Автор: 

авіація (4118) Німеччина (7347) росія (65114)


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Було би дотепно і винахідливо, якби ці німецькі винищувачі присіли зверху на фюзеляж цього Іл-20М і зменшили тягу своїх двигунів до мінімуму, навантаживши таким чином свою вагу на той Іл.
(Або навіть обмотали б його фюзаляж тросом і повисли на ньому.)



Звісно, росіяни могли б запищати, що ті дії є небезпечні і т.д. ...

Але німці могли би відкинути будь-які російські звинувачення, пояснивши, що це - любов.
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12.11.2024 02:02 Відповісти
Могли б випустити яких-небудь птахів, що поламають лопатки у турбінах.
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12.11.2024 02:53 Відповісти
Вони кацапів супроводжуватимуть навіть якщо ті будуть Рейхстаг бомбардувати.
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12.11.2024 02:35 Відповісти
І при цьому непокоїтись. Глибоко-глибоко. Але так, щоб не сталося ескалації.
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12.11.2024 06:20 Відповісти
Чого ж не перехопили?
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12.11.2024 06:00 Відповісти
Як цікаво читати дописи українських "експертів" із числа 73%, які критикують німецьких пілотів, що ті не збили кацапські літаки, а на свої то дії важко подивитися? Були в нас свій завод, який будував літаки "Антонов", свої системи ППО. Були наші ЗСУ, які зайняли найвигідніші позиції на сході(за південь і мови немає, бо там скрізь були мінні поля). Але нарід 73% у 2019 році вибрав свою смерть, розмінував все, відвів війська в чисте поле, фактично знищив все, що могло збивати, посадилинайкращих генералів, злили всі "спецоперації" ворогу, а сьогодні підказує як краще робити німцям, то американцям, то навіть французам.
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12.11.2024 09:16 Відповісти
 
 