Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области
Российские власти заявили, что якобы украинский беспилотник поразил нефтебазу в Белгородской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали десять пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание.
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Urs
показать весь комментарий12.11.2024 07:13 Ответить Мне нравится 4
Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий12.11.2024 09:41 Ответить Мне нравится 0
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