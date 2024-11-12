Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области

Российские власти заявили, что якобы украинский беспилотник поразил нефтебазу в Белгородской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали десять пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание.

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