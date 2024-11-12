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Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области

Сили оборони атакували нафтобазу

Российские власти заявили, что якобы украинский беспилотник поразил нефтебазу в Белгородской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Скрін Гладков про нафтобазу

"ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали десять пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание.

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Автор: 

беспилотник (3541) россия (95365) Белгород (447)


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НБ "ОсколНефтеСнаб", 51°12'57.6"N 37°56'46.9"E , 60 км від кордону.
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12.11.2024 07:13 Ответить
І лише один безпілотник
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12.11.2024 09:41 Ответить
 
 