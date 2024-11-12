Безпілотник атакував нафтобазу у Бєлгородській області
Російська влада заявила, що нібито український безпілотник уразив нафтобазу у Бєлгородській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
"ЗСУ за допомогою безпілотника атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок вибуху один із резервуарів загорівся. На місці працювали десять пожежних розрахунків, які ліквідували загоряння.
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Urs
показати весь коментар12.11.2024 07:13 Відповісти Мені подобається 4
Враг рода человеческого 666
показати весь коментар12.11.2024 09:41 Відповісти Мені подобається 0
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