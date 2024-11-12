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Безпілотник атакував нафтобазу у Бєлгородській області

Сили оборони атакували нафтобазу

Російська влада заявила, що нібито український безпілотник уразив нафтобазу у Бєлгородській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Скрін Гладков про нафтобазу

"ЗСУ за допомогою безпілотника атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу", - йдеться  в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху один із резервуарів загорівся. На місці працювали десять пожежних розрахунків, які ліквідували загоряння.

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12.11.2024 07:13 Відповісти
І лише один безпілотник
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12.11.2024 09:41 Відповісти
 
 