Безпілотник атакував нафтобазу у Бєлгородській області

Російська влада заявила, що нібито український безпілотник уразив нафтобазу у Бєлгородській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

"ЗСУ за допомогою безпілотника атакували нафтобазу на території Старооскільського міського округу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху один із резервуарів загорівся. На місці працювали десять пожежних розрахунків, які ліквідували загоряння.

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