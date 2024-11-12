Ночью раздались взрывы в Запорожской области: враг попал по жилой застройке

В ночь на 12 ноября прогремели взрывы в Запорожской области

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Перед этим он сообщал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.

Впоследствии он сообщил, россияне нанесли несколько авиаударов. Попали по жилой застройке в Запорожском и Васильевском районах.

"В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция. Масштабы разрушений выясняются", - добавил Федоров.

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