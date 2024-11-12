Ночью раздались взрывы в Запорожской области: враг попал по жилой застройке
В ночь на 12 ноября прогремели взрывы в Запорожской области
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Перед этим он сообщал об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.
Впоследствии он сообщил, россияне нанесли несколько авиаударов. Попали по жилой застройке в Запорожском и Васильевском районах.
"В многоэтажке заблокированы два человека. Проводится спасательная операция. Масштабы разрушений выясняются", - добавил Федоров.
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Леопольд #594959
показать весь комментарий12.11.2024 06:35 Ответить Мне нравится 1
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий12.11.2024 09:35 Ответить Мне нравится 0
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