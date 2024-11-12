Уночі пролунали вибухи у Запорізькій області: ворог поцілив по житловій забудові

У ніч проти 12 листопада пролунали вибухи у Запорізькій області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Перед цим він повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Згодом він повідомив, росіяни завдали кілька авіаударів. Поцілили по житловій забудові у Запорізькому та Василівському районах.

"У багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція. Масштаби руйнувань зʼясовуються", - додав Федоров.

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