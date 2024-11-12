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Уночі пролунали вибухи у Запорізькій області: ворог поцілив по житловій забудові

каб,каби

У ніч проти 12 листопада пролунали вибухи у Запорізькій області 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Перед цим він повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Згодом він повідомив,  росіяни завдали кілька авіаударів. Поцілили по житловій забудові у Запорізькому та Василівському районах.

"У багатоповерхівці заблоковані двоє людей. Проводиться рятувальна операція. Масштаби руйнувань зʼясовуються", - додав Федоров.

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Автор: 

обстріл (28414) Запорізька область (3596) КАБ (355)


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"Є перспективні технологічні рішення", - Зеленський про комплексну програму проти КАБів русні
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12.11.2024 06:35 Відповісти
Любые решения, лишь бы не практические.
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12.11.2024 09:35 Відповісти
 
 