Російський дрон влучив у автівку в Запорізькій області, поранені 2 людини

11 листопада російський дрон влучив у цивільну автівку в прифронтовій громаді Запорізької області й поранив двох людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Безпілотник влучив у авто, яке стояло у дворі приватного будинку в селі Приморське Василівського району.

71-річна жінка і 30-річний чоловік, які проживають у будинку, отримали поранення. Їх доставили до лікарні.

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