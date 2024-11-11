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Російський дрон влучив у автівку в Запорізькій області, поранені 2 людини

Російський дрон влучив у автівку в Запорізькій області (фото ілюстративне)

11 листопада російський дрон влучив у цивільну автівку в прифронтовій громаді Запорізької області й поранив двох людей. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Безпілотник влучив у авто, яке стояло у дворі приватного будинку в селі Приморське Василівського району. 

71-річна жінка і 30-річний чоловік, які проживають у будинку, отримали поранення. Їх доставили до лікарні.

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Автор: 

Запорізька область (3566) дрони (4624)


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тікі подряпали ,а наш дрон повністю знищує танк
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11.11.2024 18:54 Відповісти
 
 