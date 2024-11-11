Російський дрон влучив у автівку в Запорізькій області, поранені 2 людини
11 листопада російський дрон влучив у цивільну автівку в прифронтовій громаді Запорізької області й поранив двох людей.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Безпілотник влучив у авто, яке стояло у дворі приватного будинку в селі Приморське Василівського району.
71-річна жінка і 30-річний чоловік, які проживають у будинку, отримали поранення. Їх доставили до лікарні.
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Леопольд #594959
показати весь коментар11.11.2024 18:54 Відповісти Мені подобається 0
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