Российский дрон попал в автомобиль на Запорожье, ранены 2 человека

11 ноября российский дрон попал в гражданскую машину в прифронтовой громаде Запорожской области и ранил двух человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Беспилотник попал в авто, которое стояло во дворе частного дома в селе Приморское Васильевского района.

71-летняя женщина и 30-летний мужчина, проживающие в доме, получили ранения. Их доставили в больницу.

Читайте также: Сутки в Запорожской области: враг ударил по 14 населенным пунктам, есть пострадавшая