Российский дрон попал в автомобиль на Запорожье, ранены 2 человека
11 ноября российский дрон попал в гражданскую машину в прифронтовой громаде Запорожской области и ранил двух человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Беспилотник попал в авто, которое стояло во дворе частного дома в селе Приморское Васильевского района.
71-летняя женщина и 30-летний мужчина, проживающие в доме, получили ранения. Их доставили в больницу.
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Леопольд #594959
показать весь комментарий11.11.2024 18:54 Ответить Мне нравится 0
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