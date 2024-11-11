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Российский дрон попал в автомобиль на Запорожье, ранены 2 человека

Російський дрон влучив у автівку в Запорізькій області (фото ілюстративне)

11 ноября российский дрон попал в гражданскую машину в прифронтовой громаде Запорожской области и ранил двух человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Беспилотник попал в авто, которое стояло во дворе частного дома в селе Приморское Васильевского района.

71-летняя женщина и 30-летний мужчина, проживающие в доме, получили ранения. Их доставили в больницу.

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Автор: 

Запорожская область (3047) дроны (3845)


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тікі подряпали ,а наш дрон повністю знищує танк
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11.11.2024 18:54 Ответить
 
 