Атака "шахедов" на Киевщину: Обломками повреждены 10 домов
Ночью Киевскую область атаковали российские ударные БПЛА, работали силы ПВО.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские цели были уничтожены, пострадавших среди населения нет.
"Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 10 частных домов, гаражное помещение, 1 авто, заборы, дорожное полотно. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли", - говорится в сообщении.
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