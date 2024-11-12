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Новости Война
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Атака "шахедов" на Киевщину: Обломками повреждены 10 домов

Шахеди атакували Київщину в ніч на 12 листопада

Ночью Киевскую область атаковали российские ударные БПЛА, работали силы ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские цели были уничтожены, пострадавших среди населения нет.

"Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют.

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 10 частных домов, гаражное помещение, 1 авто, заборы, дорожное полотно. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли", - говорится в сообщении.

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Киевская область (4117) обстрел (26906) Шахед (943)


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