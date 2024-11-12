Атака "шахедов" на Киевщину: Обломками повреждены 10 домов

Ночью Киевскую область атаковали российские ударные БПЛА, работали силы ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские цели были уничтожены, пострадавших среди населения нет.

"Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют.



В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 10 частных домов, гаражное помещение, 1 авто, заборы, дорожное полотно. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли", - говорится в сообщении.

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