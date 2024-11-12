Атака "шахедів" на Київщину: Уламками пошкоджено 10 будинків

Вночі Київську область атакували російські ударні БПЛА, працювали сили ППО.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі цілі було знищено, а постраждалих серед населення немає.

"Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.



Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 10 приватних будинків, гаражне приміщення, 1 авто, паркани, дорожнє полотно. В будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі", - йдеться в повідомленні.

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