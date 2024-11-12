УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6119 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 985 0

Атака "шахедів" на Київщину: Уламками пошкоджено 10 будинків

Шахеди атакували Київщину в ніч на 12 листопада

Вночі Київську область атакували російські ударні БПЛА, працювали сили ППО.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі цілі було знищено, а постраждалих серед населення немає.

"Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 10 приватних будинків, гаражне приміщення, 1 авто, паркани, дорожнє полотно. В будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: На Київщині зафіксовано БпЛА, працює ППО, - Київська ОВА

Автор: 

Київська область (4007) обстріл (28296) Шахед (957)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 