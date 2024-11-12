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На Київщині зафіксовано БпЛА, працює ППО, - Київська ОВА

ППО

В ніч на 12 листопада в Київській області по безпілотниках працюють сили протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - закликають в ОВА.

Нагадаємо ввечері 11 листопада Україною почала ширитись повітряна тривога через рух ударних БпЛА.

Також читайте: Атака "Шахедів" на Київщину: ППО знищила всі дрони, без потерпілих та ворожих влучань

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Київська область (4015) ППО (3182) Шахед (983)


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