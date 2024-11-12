На Київщині зафіксовано БпЛА, працює ППО, - Київська ОВА
В ніч на 12 листопада в Київській області по безпілотниках працюють сили протиповітряної оборони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - закликають в ОВА.
Нагадаємо ввечері 11 листопада Україною почала ширитись повітряна тривога через рух ударних БпЛА.
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