На Київщині зафіксовано БпЛА, працює ППО, - Київська ОВА

В ніч на 12 листопада в Київській області по безпілотниках працюють сили протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - закликають в ОВА.

Нагадаємо ввечері 11 листопада Україною почала ширитись повітряна тривога через рух ударних БпЛА.

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