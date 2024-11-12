Сегодня состоялись очередные обыски в главном офисе КП "Киевтеплоэнерго". На предприятии считают их безосновательными и заявляют о попытке создать кризисные ситуации в Киеве в начале отопительного сезона.

Об этом сообщается на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В главный офис КП "Киевтеплоэнерго" в очередной раз пришли правоохранители - представители Управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в г. Киеве. Визит, по меньшей мере, странный, ведь никаких работ, касающихся деятельности метрополитена, КП "Киевтеплоэнерго" вообще не осуществляет. Создается впечатление, что это искусственное продуцирование уголовных производств и умышленное создание кризисных ситуаций для предприятия с непрофессиональным вмешательством во все направления деятельности теплоснабжающего предприятия с целью дестабилизации процессов жизнеобеспечения города, особенно на старте отопительного сезона", - говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что правоохранители расследуют выполнение строительных работ на одном из объектов энергетики подрядной организацией. Повод для обысков - якобы нарушение подрядчиком трудового законодательства и наличие у него официально не оформленных работников.

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"КП "Киевтеплоэнерго" заявляет об абсурдности таких обвинений со стороны правоохранителей, ведь предприятие не имеет никакого отношения к трудовым отношениям в коллективе другого субъекта хозяйствования. Предприятие также не имеет контрольных функций в сфере трудовых отношений и отмечает, что такие полномочия имеют исключительно органы государственной власти", - сообщает сайт КГГА.

Также "Киевтеплоэнерго" отмечает, что правоохранители пытаются изъять оригиналы документов по еще не законченным договорам, что может привести к срыву выполнения работ на объектах критической инфраструктуры города. Несанкционированное вмешательство в процесс восстановления объектов критической инфраструктуры города может привести к непредсказуемым последствиям в зимний период, подчеркивают тепловики.