В "Киевтеплоэнерго" пришли с обысками полицейские из метро, - КГГА
Сегодня состоялись очередные обыски в главном офисе КП "Киевтеплоэнерго". На предприятии считают их безосновательными и заявляют о попытке создать кризисные ситуации в Киеве в начале отопительного сезона.
Об этом сообщается на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
"В главный офис КП "Киевтеплоэнерго" в очередной раз пришли правоохранители - представители Управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в г. Киеве. Визит, по меньшей мере, странный, ведь никаких работ, касающихся деятельности метрополитена, КП "Киевтеплоэнерго" вообще не осуществляет. Создается впечатление, что это искусственное продуцирование уголовных производств и умышленное создание кризисных ситуаций для предприятия с непрофессиональным вмешательством во все направления деятельности теплоснабжающего предприятия с целью дестабилизации процессов жизнеобеспечения города, особенно на старте отопительного сезона", - говорится в сообщении.
В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что правоохранители расследуют выполнение строительных работ на одном из объектов энергетики подрядной организацией. Повод для обысков - якобы нарушение подрядчиком трудового законодательства и наличие у него официально не оформленных работников.
"КП "Киевтеплоэнерго" заявляет об абсурдности таких обвинений со стороны правоохранителей, ведь предприятие не имеет никакого отношения к трудовым отношениям в коллективе другого субъекта хозяйствования. Предприятие также не имеет контрольных функций в сфере трудовых отношений и отмечает, что такие полномочия имеют исключительно органы государственной власти", - сообщает сайт КГГА.
Также "Киевтеплоэнерго" отмечает, что правоохранители пытаются изъять оригиналы документов по еще не законченным договорам, что может привести к срыву выполнения работ на объектах критической инфраструктуры города. Несанкционированное вмешательство в процесс восстановления объектов критической инфраструктуры города может привести к непредсказуемым последствиям в зимний период, подчеркивают тепловики.
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А от в тому, що у однієї компанії проблеми з трудовим законодавством і винна в тому інша компанія, яка уклала з першою контракт, то це ж інше... Чи нє?
І до чого там взагалі поліція з метрополітену? Так скоро майстер спорту з кьорлінгу буде перевіряти фінансові звіти НБУ.
Кухарка керує країною... Десь це вже, наче, було... І закінчилось не дуже....
Або тяга все спрощувати.
Проблеми в Україні системні і не обмежуються однією персоною.
Від реваншу "Партії регіонів", сценарій якого писав точно не шапкокрад, але все ж десь на московитських болотах, до захоплення влади організованим злочинним угрупуванням (малоймовірно без зовнішньої підтримки та фінансування). Ну а мережа була ще з совка, трохи модернізувалася при Кучмі і зацементувалася при Януковичу.
Звісно, що навряд я близький до істини, але десь так (якщо стисло) для мене виглядає нинішня влада, яку уособлює той самий "завгосп".
Хіба це новина? Таке було і до самої "чесної" влади, і за самою "чесною", і є після. Щоправда, зараз цього набагато більше, патріоти не хочуть воювати, ось їх і беруть на роботу не офіційно.
КП "Київтеплоенерго" - яким чином порушує правопорядок та безпеку пасажирів під час перебування на території Київського метрополітену,
Немає чим зайнятися ? Ну хоча би -