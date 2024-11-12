РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10513 посетителей онлайн
Новости
3 574 13

В "Киевтеплоэнерго" пришли с обысками полицейские из метро, ​​- КГГА

нацполиція

Сегодня состоялись очередные обыски в главном офисе КП "Киевтеплоэнерго". На предприятии считают их безосновательными и заявляют о попытке создать кризисные ситуации в Киеве в начале отопительного сезона.

Об этом сообщается на сайте КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"В главный офис КП "Киевтеплоэнерго" в очередной раз пришли правоохранители - представители Управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в г. Киеве. Визит, по меньшей мере, странный, ведь никаких работ, касающихся деятельности метрополитена, КП "Киевтеплоэнерго" вообще не осуществляет. Создается впечатление, что это искусственное продуцирование уголовных производств и умышленное создание кризисных ситуаций для предприятия с непрофессиональным вмешательством во все направления деятельности теплоснабжающего предприятия с целью дестабилизации процессов жизнеобеспечения города, особенно на старте отопительного сезона", - говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что правоохранители расследуют выполнение строительных работ на одном из объектов энергетики подрядной организацией. Повод для обысков - якобы нарушение подрядчиком трудового законодательства и наличие у него официально не оформленных работников.

Читайте также: Из 1117 производств, открытых против столичных властей, судебное решение вынесено менее чем по 1%, остальные рассыпаются, - эксперт

"КП "Киевтеплоэнерго" заявляет об абсурдности таких обвинений со стороны правоохранителей, ведь предприятие не имеет никакого отношения к трудовым отношениям в коллективе другого субъекта хозяйствования. Предприятие также не имеет контрольных функций в сфере трудовых отношений и отмечает, что такие полномочия имеют исключительно органы государственной власти", - сообщает сайт КГГА.

Также "Киевтеплоэнерго" отмечает, что правоохранители пытаются изъять оригиналы документов по еще не законченным договорам, что может привести к срыву выполнения работ на объектах критической инфраструктуры города. Несанкционированное вмешательство в процесс восстановления объектов критической инфраструктуры города может привести к непредсказуемым последствиям в зимний период, подчеркивают тепловики.

Автор: 

КГГА (2978) Киев (25483) обыск (1895) Нацполиция (16431) Киевтеплоэнерго (24)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
У пошуках нових пасовиськ...
показать весь комментарий
12.11.2024 18:52
+5
Тобто завгосп з Банкової, який перебрав на себе повноваження всіх гілок влади без будь-яких на то законних підстав - то норм і для завгоспа, і для найвеличнішого, і для правоохоронних органів.
А от в тому, що у однієї компанії проблеми з трудовим законодавством і винна в тому інша компанія, яка уклала з першою контракт, то це ж інше... Чи нє?
І до чого там взагалі поліція з метрополітену? Так скоро майстер спорту з кьорлінгу буде перевіряти фінансові звіти НБУ.
Кухарка керує країною... Десь це вже, наче, було... І закінчилось не дуже....
показать весь комментарий
12.11.2024 19:01
+4
Дійне стадо переходить до інших рук.
показать весь комментарий
12.11.2024 19:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У пошуках нових пасовиськ...
показать весь комментарий
12.11.2024 18:52 Ответить
Ну не на фронт же идти мусарам...
показать весь комментарий
12.11.2024 18:59 Ответить
погрітися може...
показать весь комментарий
12.11.2024 19:00 Ответить
Тобто завгосп з Банкової, який перебрав на себе повноваження всіх гілок влади без будь-яких на то законних підстав - то норм і для завгоспа, і для найвеличнішого, і для правоохоронних органів.
А от в тому, що у однієї компанії проблеми з трудовим законодавством і винна в тому інша компанія, яка уклала з першою контракт, то це ж інше... Чи нє?
І до чого там взагалі поліція з метрополітену? Так скоро майстер спорту з кьорлінгу буде перевіряти фінансові звіти НБУ.
Кухарка керує країною... Десь це вже, наче, було... І закінчилось не дуже....
показать весь комментарий
12.11.2024 19:01 Ответить
Ви занадто завищеної думки щодо здібностей "завгоспа з Банкової" контролювати все і вся.
Або тяга все спрощувати.

Проблеми в Україні системні і не обмежуються однією персоною.
показать весь комментарий
12.11.2024 19:55 Ответить
Тут вже який фундамент підвести. Я припускаю кілька сценаріїв, але в усіх "завгосп" є головним координатором на теренах України. Можливо, це через те, що користуюсь тільки відкритими джерелами і не маю власної інсайдерської інформації.
Від реваншу "Партії регіонів", сценарій якого писав точно не шапкокрад, але все ж десь на московитських болотах, до захоплення влади організованим злочинним угрупуванням (малоймовірно без зовнішньої підтримки та фінансування). Ну а мережа була ще з совка, трохи модернізувалася при Кучмі і зацементувалася при Януковичу.
Звісно, що навряд я близький до істини, але десь так (якщо стисло) для мене виглядає нинішня влада, яку уособлює той самий "завгосп".
показать весь комментарий
12.11.2024 20:31 Ответить
Дійне стадо переходить до інших рук.
показать весь комментарий
12.11.2024 19:02 Ответить
Ще дуже багато українців не втекли за кордон. Пуйло сердиться!
показать весь комментарий
12.11.2024 19:05 Ответить
Привід для обшуків - начебто порушення підрядником трудового законодавства та наявність у нього офіційно не оформлених працівників. Джерело:
Хіба це новина? Таке було і до самої "чесної" влади, і за самою "чесною", і є після. Щоправда, зараз цього набагато більше, патріоти не хочуть воювати, ось їх і беруть на роботу не офіційно.
показать весь комментарий
12.11.2024 19:06 Ответить
Татаров шукає нових чеченців щоб вбивати?
показать весь комментарий
12.11.2024 19:47 Ответить
Основні функції та завдання управління поліції в метрополітені - забезпечення правопорядку та безпеки пасажирів під час перебування на території Київського метрополітену, також виявлення та попередження правопорушень та злочинів.

КП "Київтеплоенерго" - яким чином порушує правопорядок та безпеку пасажирів під час перебування на території Київського метрополітену,
Немає чим зайнятися ? Ну хоча би -

показать весь комментарий
12.11.2024 19:50 Ответить
https://www.kashtan.news/bakterii-pozhyraly-kyivske-metro-z-istorii-borotby-z-nevydymym-vorohom/
показать весь комментарий
12.11.2024 19:51 Ответить
 
 