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До "Київтеплоенерго" прийшли з обшуками поліцейські з метро, - КМДА

нацполиція

Сьогодні відбулися чергові обшуки в головному офісі КП "Київтеплоенерго". На підприємстві вважають їх безпідставними і заявляють про намагання створити кризові ситуації в Києві на початку опалювального сезону.

Про це повідомляється на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"До головного офісу КП "Київтеплоенерго" вкотре прийшли правоохоронці – представники Управління поліції у метрополітені Головного управління Нацполіції у м. Києві. Візит, щонайменше, дивний, адже жодних робіт, що стосуються діяльності метрополітену, КП "Київтеплоенерго" взагалі не здійснює. Складається враження, що це штучне продукування кримінальних проваджень і навмисне створення кризових ситуацій для підприємства з непрофесійним втручанням у всі напрями діяльності теплопостачального підприємства з метою дестабілізації процесів життєзабезпечення міста, особливо на старті опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

В "Київтеплоенерго" зазначають, що правоохоронці розслідують виконання будівельних робіт на одному з об’єктів енергетики підрядною організацією. Привід для обшуків – начебто порушення підрядником трудового законодавства та наявність у нього офіційно не оформлених працівників.

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"КП "Київтеплоенерго" заявляє про абсурдність таких звинувачень з боку правоохоронців, адже підприємство не має жодного стосунку до трудових відносин у колективі іншого суб’єкта господарювання. Підприємство також не має контрольних функцій у сфері трудових відносин та зазначає, що такі повноваження мають винятково органи державної влади", - повідомляє сайт КМДА.

Також "Київтеплоенерго" наголошує, що правоохоронці намагаються вилучити оригінали документів за ще не закінченими договорами, що може призвести до зриву виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури міста. Несанкціоноване втручання у процес відновлення об’єктів критичної інфраструктури міста може призвести до непередбачуваних наслідків у зимовий період, підкреслюють тепловики.

Автор: 

КМДА (2367) Київ (19429) обшук (1971) Нацполіція (15139) Київтеплоенерго (208)


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Топ коментарі
+5
У пошуках нових пасовиськ...
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12.11.2024 18:52
+5
Тобто завгосп з Банкової, який перебрав на себе повноваження всіх гілок влади без будь-яких на то законних підстав - то норм і для завгоспа, і для найвеличнішого, і для правоохоронних органів.
А от в тому, що у однієї компанії проблеми з трудовим законодавством і винна в тому інша компанія, яка уклала з першою контракт, то це ж інше... Чи нє?
І до чого там взагалі поліція з метрополітену? Так скоро майстер спорту з кьорлінгу буде перевіряти фінансові звіти НБУ.
Кухарка керує країною... Десь це вже, наче, було... І закінчилось не дуже....
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12.11.2024 19:01
+4
Дійне стадо переходить до інших рук.
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12.11.2024 19:02
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У пошуках нових пасовиськ...
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12.11.2024 18:52 Відповісти
Ну не на фронт же идти мусарам...
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12.11.2024 18:59 Відповісти
погрітися може...
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12.11.2024 19:00 Відповісти
Тобто завгосп з Банкової, який перебрав на себе повноваження всіх гілок влади без будь-яких на то законних підстав - то норм і для завгоспа, і для найвеличнішого, і для правоохоронних органів.
А от в тому, що у однієї компанії проблеми з трудовим законодавством і винна в тому інша компанія, яка уклала з першою контракт, то це ж інше... Чи нє?
І до чого там взагалі поліція з метрополітену? Так скоро майстер спорту з кьорлінгу буде перевіряти фінансові звіти НБУ.
Кухарка керує країною... Десь це вже, наче, було... І закінчилось не дуже....
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12.11.2024 19:01 Відповісти
Ви занадто завищеної думки щодо здібностей "завгоспа з Банкової" контролювати все і вся.
Або тяга все спрощувати.

Проблеми в Україні системні і не обмежуються однією персоною.
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12.11.2024 19:55 Відповісти
Тут вже який фундамент підвести. Я припускаю кілька сценаріїв, але в усіх "завгосп" є головним координатором на теренах України. Можливо, це через те, що користуюсь тільки відкритими джерелами і не маю власної інсайдерської інформації.
Від реваншу "Партії регіонів", сценарій якого писав точно не шапкокрад, але все ж десь на московитських болотах, до захоплення влади організованим злочинним угрупуванням (малоймовірно без зовнішньої підтримки та фінансування). Ну а мережа була ще з совка, трохи модернізувалася при Кучмі і зацементувалася при Януковичу.
Звісно, що навряд я близький до істини, але десь так (якщо стисло) для мене виглядає нинішня влада, яку уособлює той самий "завгосп".
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12.11.2024 20:31 Відповісти
Дійне стадо переходить до інших рук.
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12.11.2024 19:02 Відповісти
Ще дуже багато українців не втекли за кордон. Пуйло сердиться!
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12.11.2024 19:05 Відповісти
Привід для обшуків - начебто порушення підрядником трудового законодавства та наявність у нього офіційно не оформлених працівників. Джерело:
Хіба це новина? Таке було і до самої "чесної" влади, і за самою "чесною", і є після. Щоправда, зараз цього набагато більше, патріоти не хочуть воювати, ось їх і беруть на роботу не офіційно.
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12.11.2024 19:06 Відповісти
Татаров шукає нових чеченців щоб вбивати?
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12.11.2024 19:47 Відповісти
Основні функції та завдання управління поліції в метрополітені - забезпечення правопорядку та безпеки пасажирів під час перебування на території Київського метрополітену, також виявлення та попередження правопорушень та злочинів.

КП "Київтеплоенерго" - яким чином порушує правопорядок та безпеку пасажирів під час перебування на території Київського метрополітену,
Немає чим зайнятися ? Ну хоча би -

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12.11.2024 19:50 Відповісти
https://www.kashtan.news/bakterii-pozhyraly-kyivske-metro-z-istorii-borotby-z-nevydymym-vorohom/
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12.11.2024 19:51 Відповісти
 
 