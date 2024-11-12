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Все без исключения подразделения "Гвардии наступления" находятся на передовой, - Клименко

Підрозділи Гвардії наступу перебувають на лінії фронту

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что все без исключения подразделения "Гвардии наступления" находятся на линии фронта и выполняют боевые задачи на передовой - от Харьковщины до Запорожской области.

Об этом он рассказал в интервью "Карпʼяк на Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"Все без исключения подразделения "Гвардии наступления" находятся на линии фронта, начиная от Харьковской и заканчивая Запорожской областью, и выполняют именно боевые задачи. Каждая отдельная бригада имеет свои традиции и подходы к рекрутингу и каждый гражданин Украины, который хочет вступить в бригады "Гвардии наступления" может выбрать в какую. Или это, например, 12-я бригада "Азов" или это 13-я бригада "Хартия", или это "Буревій", "Червона калина", или же полицейская "Лють" или "Сталевий кордон", - отметил Клименко.

Он отметил, что в бригады принимают всех людей по их желанию.

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"И командирам, и нам всем удалось достичь того, что когда к нам приходят люди и просятся - мы их принимаем. При этом мы должны обеспечить их всем необходимым", - рассказал Клименко.

Также министр отметил, что МВД работает над тем, чтобы каждый военнослужащий системы и каждый работник ведомства был осведомлен о своих правах, относительно боевого пути, а также социальной защиты в отношении себя и семьи.

Автор: 

Национальная гвардия (2109) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+10
А поліція ?
Питають же не за Нацгвардію.
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12.11.2024 21:06
+9
Отож. Менти просто прикриваються.
В цих підрозділах служать і контрактники і мобілізовані і навіть бивші строковики.
Одним словом всі крім сраних ментів.
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12.11.2024 21:21
+8
Як на мене,мусорам вже не відмитися.
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12.11.2024 21:21
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"Гвардія наступу" є, а самого наступу на жаль нема.
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12.11.2024 21:06 Ответить
Чекають тебе, щоб ти прийняв хоругви і клейноди і як справжній характерник повів козаків до бою. Без тебе не воюється щось
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13.11.2024 09:03 Ответить
Впевнений, що без тебе теж не впораються.
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13.11.2024 09:24 Ответить
Рівень дискусій неймовірний. Я не воюю але і не пизжу на других, що погано воюють. Ти крякаєш на форумі, про наступ, якого не має, на пропозицію доєднатись щоб показати як треба-ти переводиш стрілки. Ну і хто ти, як не гнида після цього? Я не воюю, але я і не пизжу зайве, віслюче
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13.11.2024 14:50 Ответить
Якщо можна наведіть приклад в якому містя Я "п и з д і в", що хтось погано воює. Як наведеш приклад я відповім на тВІЙ п і з д ь о ж.
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14.11.2024 14:28 Ответить
А поліція ?
Питають же не за Нацгвардію.
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12.11.2024 21:06 Ответить
Та він же пояснив вже. Вони не навчані. Все!
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12.11.2024 21:19 Ответить
Отож. Менти просто прикриваються.
В цих підрозділах служать і контрактники і мобілізовані і навіть бивші строковики.
Одним словом всі крім сраних ментів.
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12.11.2024 21:21 Ответить
Бригада полиции "Лють" упомянута.
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12.11.2024 22:09 Ответить
йузік з кошовим просяться в бої. мати не пускає )))
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12.11.2024 21:08 Ответить
Бо зараз осінь, а вони без шапок.
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12.11.2024 21:21 Ответить
Дуже влучно підпорядкували до мвс.
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12.11.2024 21:19 Ответить
Як на мене,мусорам вже не відмитися.
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12.11.2024 21:21 Ответить
Мусора це були при Янику. А за патріотичної влади вони поліцаї, поліцмени або поліціанти.
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12.11.2024 21:39 Ответить
Ну що можу сказати. Зайшо якось ілон маск в кафе в парижі - і зразу там в середньому стало на 20 мільйонерів більше. А то МУСОРА зайшли якось на ноль - і зразу там стало і ЗСУ і НАцГвардії тісно. Промовчали хоча б. Я НЕ про тих хто в "Люті" - а про тих хто ними прикриваються. Проїдьте по Україні. САМІ терористично небезпечні - ЦЕ західні області. Там є села і міста де блокпостів і камер на дорогах більше чи населення, там знаки - не для допомоги учасникам руху - А ДЛЯ ЗАРОБІТКУ МЄНТАМ І МУСОРАМ. Реформа пройшла - АЛЕ НІЧОГО не змінила. Львівські, Рівненські, Тернопільські, Івано-Франківські організували собі заробіток НА ДОРОЗІ!!! Не надання послуг а КОНКРЕТНИЙ ЖИРНИЙ кусок червоної риби з бренді. Я - не наївний - і ПРОСТО НЕ ВІРЮ - що оті ЗАГОРОДЖУВАЛЬНІ ЗАГОНИ в тилу - НЕ МАЮТЬ план (по грошах - і по призовниках). ОТАКА демократія і РОЗПОДІЛ навантаження НА ЗСУ і на решту силового блоку. КИНЬТЕ В МЕНЕ КАМІНЬ і трохи жовчі - я ЗНАЮ про що пишу.
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12.11.2024 22:25 Ответить
І ЩЕ. для пана Клименка ОСОБИСТО. Якщо він ОЧОЛЮЄ відомство - то до нього мають входити ЯК мінімум ОБ'ЄДНАННЯ, З'ЄДНАННЯ і ЧАСТИНИ. А вони напружились УСІМ своїм ВІДОМСТВОМ і пукнули ПІДРОЗДІЛОМ. Для відома. Підрозділи - це батальйон і нижче. Я знаю БАГАТО рядових з ЛЮТІ ЖИВУТЬ на НУЛІ. АЛЕ - скільки співчуваючих і перевіряючих з КИЄВА там відмітились УБД і решта плюшками?? Гарне питання. Кмньте в иене ще мєнтовську цеглину
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12.11.2024 22:34 Ответить
Головмєнт з кримінальною пикою продовжує "валяти шольца". Коли будуть призвані 300тис. нероб- мусорів,Клименко?
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12.11.2024 23:56 Ответить
 
 