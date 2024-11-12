Все без исключения подразделения "Гвардии наступления" находятся на передовой, - Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что все без исключения подразделения "Гвардии наступления" находятся на линии фронта и выполняют боевые задачи на передовой - от Харьковщины до Запорожской области.

Об этом он рассказал в интервью "Карпʼяк на Суспільному", передает Цензор.НЕТ.

"Все без исключения подразделения "Гвардии наступления" находятся на линии фронта, начиная от Харьковской и заканчивая Запорожской областью, и выполняют именно боевые задачи. Каждая отдельная бригада имеет свои традиции и подходы к рекрутингу и каждый гражданин Украины, который хочет вступить в бригады "Гвардии наступления" может выбрать в какую. Или это, например, 12-я бригада "Азов" или это 13-я бригада "Хартия", или это "Буревій", "Червона калина", или же полицейская "Лють" или "Сталевий кордон", - отметил Клименко.

Он отметил, что в бригады принимают всех людей по их желанию.

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"И командирам, и нам всем удалось достичь того, что когда к нам приходят люди и просятся - мы их принимаем. При этом мы должны обеспечить их всем необходимым", - рассказал Клименко.

Также министр отметил, что МВД работает над тем, чтобы каждый военнослужащий системы и каждый работник ведомства был осведомлен о своих правах, относительно боевого пути, а также социальной защиты в отношении себя и семьи.