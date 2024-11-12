УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8078 відвідувачів онлайн
Новини
3 284 17

Усі без винятку підрозділи "Гвардії наступу" перебувають на передовій, - Клименко

Підрозділи Гвардії наступу перебувають на лінії фронту

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що усі без винятку підрозділи "Гвардії наступу" перебувають на лінії фронту та виконують бойові завдання на передовій - від Харківщини до Запорізької області.

Про це він розповів в інтерв'ю "Карпʼяк на Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

"Усі без виключення підрозділи "Гвардії наступу" знаходяться на лінії фронту, починаючи від Харківської закінчуючи Запорізькою областю, і виконують саме бойові завдання. Кожна окрема бригада має свої традиції та підходи до рекрутингу і кожен громадянин України, який хоче вступити до бригад "Гвардії наступу" може вибрати до якої. Чи це, наприклад, 12 бригада "Азов" чи це 13 бригада "Хартія", чи це "Буревій", "Червона калина", або ж поліцейська "Лють" чи "Сталевий кордон", - зазначив Клименко.

Він наголосив, що до бригад приймають всіх людей за їхнім бажанням. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардійці відбили ворожий штурм, знищивши два танки на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

"І командирам і нам усім вдалося досягти того, що коли до нас приходять люди й просяться – ми їх приймаємо. При цьому ми маємо забезпечити їх усім необхідним", - розповів Клименко.

Також міністр зазначив, що МВС працює над тим, щоб кожен військовослужбовець системи та кожен працівник відомства був обізнаний щодо своїх прав, бойового шляху, а також соціального захисту відносно себе та родини.

Автор: 

Національна гвардія (1521) Клименко Ігор (481)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
А поліція ?
Питають же не за Нацгвардію.
показати весь коментар
12.11.2024 21:06
+9
Отож. Менти просто прикриваються.
В цих підрозділах служать і контрактники і мобілізовані і навіть бивші строковики.
Одним словом всі крім сраних ментів.
показати весь коментар
12.11.2024 21:21
+8
Як на мене,мусорам вже не відмитися.
показати весь коментар
12.11.2024 21:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Гвардія наступу" є, а самого наступу на жаль нема.
показати весь коментар
12.11.2024 21:06 Відповісти
Чекають тебе, щоб ти прийняв хоругви і клейноди і як справжній характерник повів козаків до бою. Без тебе не воюється щось
показати весь коментар
13.11.2024 09:03 Відповісти
Впевнений, що без тебе теж не впораються.
показати весь коментар
13.11.2024 09:24 Відповісти
Рівень дискусій неймовірний. Я не воюю але і не пизжу на других, що погано воюють. Ти крякаєш на форумі, про наступ, якого не має, на пропозицію доєднатись щоб показати як треба-ти переводиш стрілки. Ну і хто ти, як не гнида після цього? Я не воюю, але я і не пизжу зайве, віслюче
показати весь коментар
13.11.2024 14:50 Відповісти
Якщо можна наведіть приклад в якому містя Я "п и з д і в", що хтось погано воює. Як наведеш приклад я відповім на тВІЙ п і з д ь о ж.
показати весь коментар
14.11.2024 14:28 Відповісти
А поліція ?
Питають же не за Нацгвардію.
показати весь коментар
12.11.2024 21:06 Відповісти
Та він же пояснив вже. Вони не навчані. Все!
показати весь коментар
12.11.2024 21:19 Відповісти
Отож. Менти просто прикриваються.
В цих підрозділах служать і контрактники і мобілізовані і навіть бивші строковики.
Одним словом всі крім сраних ментів.
показати весь коментар
12.11.2024 21:21 Відповісти
Бригада полиции "Лють" упомянута.
показати весь коментар
12.11.2024 22:09 Відповісти
йузік з кошовим просяться в бої. мати не пускає )))
показати весь коментар
12.11.2024 21:08 Відповісти
Бо зараз осінь, а вони без шапок.
показати весь коментар
12.11.2024 21:21 Відповісти
Дуже влучно підпорядкували до мвс.
показати весь коментар
12.11.2024 21:19 Відповісти
Як на мене,мусорам вже не відмитися.
показати весь коментар
12.11.2024 21:21 Відповісти
Мусора це були при Янику. А за патріотичної влади вони поліцаї, поліцмени або поліціанти.
показати весь коментар
12.11.2024 21:39 Відповісти
Ну що можу сказати. Зайшо якось ілон маск в кафе в парижі - і зразу там в середньому стало на 20 мільйонерів більше. А то МУСОРА зайшли якось на ноль - і зразу там стало і ЗСУ і НАцГвардії тісно. Промовчали хоча б. Я НЕ про тих хто в "Люті" - а про тих хто ними прикриваються. Проїдьте по Україні. САМІ терористично небезпечні - ЦЕ західні області. Там є села і міста де блокпостів і камер на дорогах більше чи населення, там знаки - не для допомоги учасникам руху - А ДЛЯ ЗАРОБІТКУ МЄНТАМ І МУСОРАМ. Реформа пройшла - АЛЕ НІЧОГО не змінила. Львівські, Рівненські, Тернопільські, Івано-Франківські організували собі заробіток НА ДОРОЗІ!!! Не надання послуг а КОНКРЕТНИЙ ЖИРНИЙ кусок червоної риби з бренді. Я - не наївний - і ПРОСТО НЕ ВІРЮ - що оті ЗАГОРОДЖУВАЛЬНІ ЗАГОНИ в тилу - НЕ МАЮТЬ план (по грошах - і по призовниках). ОТАКА демократія і РОЗПОДІЛ навантаження НА ЗСУ і на решту силового блоку. КИНЬТЕ В МЕНЕ КАМІНЬ і трохи жовчі - я ЗНАЮ про що пишу.
показати весь коментар
12.11.2024 22:25 Відповісти
І ЩЕ. для пана Клименка ОСОБИСТО. Якщо він ОЧОЛЮЄ відомство - то до нього мають входити ЯК мінімум ОБ'ЄДНАННЯ, З'ЄДНАННЯ і ЧАСТИНИ. А вони напружились УСІМ своїм ВІДОМСТВОМ і пукнули ПІДРОЗДІЛОМ. Для відома. Підрозділи - це батальйон і нижче. Я знаю БАГАТО рядових з ЛЮТІ ЖИВУТЬ на НУЛІ. АЛЕ - скільки співчуваючих і перевіряючих з КИЄВА там відмітились УБД і решта плюшками?? Гарне питання. Кмньте в иене ще мєнтовську цеглину
показати весь коментар
12.11.2024 22:34 Відповісти
Головмєнт з кримінальною пикою продовжує "валяти шольца". Коли будуть призвані 300тис. нероб- мусорів,Клименко?
показати весь коментар
12.11.2024 23:56 Відповісти
 
 