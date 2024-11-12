Усі без винятку підрозділи "Гвардії наступу" перебувають на передовій, - Клименко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що усі без винятку підрозділи "Гвардії наступу" перебувають на лінії фронту та виконують бойові завдання на передовій - від Харківщини до Запорізької області.

Про це він розповів в інтерв'ю "Карпʼяк на Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

"Усі без виключення підрозділи "Гвардії наступу" знаходяться на лінії фронту, починаючи від Харківської закінчуючи Запорізькою областю, і виконують саме бойові завдання. Кожна окрема бригада має свої традиції та підходи до рекрутингу і кожен громадянин України, який хоче вступити до бригад "Гвардії наступу" може вибрати до якої. Чи це, наприклад, 12 бригада "Азов" чи це 13 бригада "Хартія", чи це "Буревій", "Червона калина", або ж поліцейська "Лють" чи "Сталевий кордон", - зазначив Клименко.

Він наголосив, що до бригад приймають всіх людей за їхнім бажанням.

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"І командирам і нам усім вдалося досягти того, що коли до нас приходять люди й просяться – ми їх приймаємо. При цьому ми маємо забезпечити їх усім необхідним", - розповів Клименко.

Також міністр зазначив, що МВС працює над тим, щоб кожен військовослужбовець системи та кожен працівник відомства був обізнаний щодо своїх прав, бойового шляху, а також соціального захисту відносно себе та родини.