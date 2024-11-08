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Бойцы бригады НГУ "Буревий" дронами уничтожают российские разведывательные БПЛА "Орлан" и Zala. ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем "Кондор" бригады НГУ "Буревий" дронами уничтожают российские разведывательные БпЛА "Орлан" и Zala.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Национальная гвардия (2116) дроны (3908)


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Топ комментарии
+2
є таке поняття як кутова швидкість. При заході на ціль збоку з ракурсу 90 градусів кутова швидкість цілі максимальна, і можно зайти в атаку на ціль десять разів поспіль, і не попасти. При атаці рівно навздогін кутова швидкість цілі дорівнює нулю, тому завжди атакують ціль саме навздогін, і похєр ті відеокамери.
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08.11.2024 23:15
+2
воно то так - всі ракурси дозволені. Але хоч швидкість кулі на порядки більше ніж швидкість качки, але все одно значно легше встрелити качку в сраку навздогін, ніж коли вона летить під кутом 90 градусів до напрямку пострілу. Якби дрон розпадався на підльоті на хмару дронів, то звісно шансів уразити ціль було би більше. Але тут не той випадок - спроба тільки одна, бо треба не розминутись з ціллю на перпендикулярному курсі, а максимально близько підлетіти майже зрівнявши швидкість з ціллю і ініціювати повітряний підрив.
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08.11.2024 23:49
+2
Практика виступає критерієм істини. Вона з´єднує і співвідносить об´єкт і дію, котра здійснюється відповідно з думкою про неї. Саме в такій дії виявляється істинність думки.
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09.11.2024 00:37
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А паскуди все маякують кацапам як знищують - а СБУ ніколи - воно забаганки диктатора виконує...
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08.11.2024 22:36 Ответить
Захід для атаки потрібно виконувати збоку (45-90 градусів) - 3.14дери відеокамери ставлять на БПЛА із видом назад.....
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08.11.2024 22:49 Ответить
є таке поняття як кутова швидкість. При заході на ціль збоку з ракурсу 90 градусів кутова швидкість цілі максимальна, і можно зайти в атаку на ціль десять разів поспіль, і не попасти. При атаці рівно навздогін кутова швидкість цілі дорівнює нулю, тому завжди атакують ціль саме навздогін, і похєр ті відеокамери.
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08.11.2024 23:15 Ответить
"крива погоні" теж є.... Можна зайти 90-70, а потім вдарити в хвіст..., Але захід не буде помітний для ворога і його відеокамери!
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08.11.2024 23:20 Ответить
кутова швидкість буде важлива при відношеннях швидкостей цілі і атакуючого .... Коли швидкість атакуючого більша і набагато - всі ракурси дозволені....
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08.11.2024 23:23 Ответить
воно то так - всі ракурси дозволені. Але хоч швидкість кулі на порядки більше ніж швидкість качки, але все одно значно легше встрелити качку в сраку навздогін, ніж коли вона летить під кутом 90 градусів до напрямку пострілу. Якби дрон розпадався на підльоті на хмару дронів, то звісно шансів уразити ціль було би більше. Але тут не той випадок - спроба тільки одна, бо треба не розминутись з ціллю на перпендикулярному курсі, а максимально близько підлетіти майже зрівнявши швидкість з ціллю і ініціювати повітряний підрив.
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08.11.2024 23:49 Ответить
Є одно НО
3.14дери почали встановлювати відеокамери задньої напівсфери....
Я от тому і зробив свій допис! (як нейтралізувати цей "винахід")
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08.11.2024 23:52 Ответить
та ніяк. Як fpv наздоганяли "крила" без камер, так і будуть наздоганяти з камерами.
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09.11.2024 00:18 Ответить
Ви мабуть не бачили відео як "вони" маневрують ...
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09.11.2024 00:21 Ответить
"крила" завжди маневрують гірше, ніж будь-який коптер.
Зєбра теж маневрує, коли за нею женеться левиця.
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09.11.2024 00:25 Ответить
у коптенра "заряду" менше....
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09.11.2024 00:27 Ответить
от тому він і підлітає ззаду, щоб мінімізувати кількість спроб.
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09.11.2024 00:30 Ответить
пропоную на цьому діалог закінчити - межі знань немає і не буде!
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09.11.2024 00:32 Ответить
Практика виступає критерієм істини. Вона з´єднує і співвідносить об´єкт і дію, котра здійснюється відповідно з думкою про неї. Саме в такій дії виявляється істинність думки.
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09.11.2024 00:37 Ответить
 
 