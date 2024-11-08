Бойцы бригады НГУ "Буревий" дронами уничтожают российские разведывательные БПЛА "Орлан" и Zala. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем "Кондор" бригады НГУ "Буревий" дронами уничтожают российские разведывательные БпЛА "Орлан" и Zala.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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3.14дери почали встановлювати відеокамери задньої напівсфери....
Я от тому і зробив свій допис! (як нейтралізувати цей "винахід")
Зєбра теж маневрує, коли за нею женеться левиця.