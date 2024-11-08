Бійці бригади НГУ "Буревій" дронами знищують російські розвідувальні БпЛА "Орлан" та Zala. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем "Кондор" бригади НГУ "Буревій" дронами знищують російські розвідувальні БпЛА "Орлан" та Zala.
Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+2 Urs
показати весь коментар08.11.2024 23:15 Відповісти Посилання
+2 Urs
показати весь коментар08.11.2024 23:49 Відповісти Посилання
+2 Urs
показати весь коментар09.11.2024 00:37 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
3.14дери почали встановлювати відеокамери задньої напівсфери....
Я от тому і зробив свій допис! (як нейтралізувати цей "винахід")
Зєбра теж маневрує, коли за нею женеться левиця.