У россиян нет сил для наступления на Запорожье, - глава ЦПД Коваленко

На юге у России нет группировок для наступления на Запорожье.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно Запорожского направления. Враг готовит именно тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов. Сил для наступления на само Запорожье у врага нет", - отметил он.

В то же время россияне через военкоров будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику.

"Кураховское направление они рассматривают как часть возможных действий в Запорожской области. Само же Запорожье враг обстреливает с воздуха, к сожалению", - добавил Коваленко.

Также читайте: Войска оккупантов продвинулись около 10 населенных пунктов на Харьковщине, Донетчине и в Запорожской области, - DeepState. КАРТА