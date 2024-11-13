У россиян нет сил для наступления на Запорожье, - глава ЦПД Коваленко
На юге у России нет группировок для наступления на Запорожье.
Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно Запорожского направления. Враг готовит именно тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов. Сил для наступления на само Запорожье у врага нет", - отметил он.
В то же время россияне через военкоров будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику.
"Кураховское направление они рассматривают как часть возможных действий в Запорожской области. Само же Запорожье враг обстреливает с воздуха, к сожалению", - добавил Коваленко.
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+15 Сашко Малюта
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Ти назвав речника ЗСУ - кацапом. ТЦКати - виїхали за тобою
"Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.
Про це https://t.me/DeepStateUA/20709 пише телеграм-канал DeepState"
Джерело:
Сміливцю ТЦКати вже прямують за тобою
Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.
Про це https://t.me/DeepStateUA/20709 пише телеграм-канал DeepState...
Джерело:
Типу не тролям не потрібно брехати про маНЬОври, називаючи відступ ЗСУ маневрованою обороною.
Армія РФ у жовтні захопила більше території України, ніж за будь-який інший місяць із середини 2022 року, - The Telegraph.
Україна у жовтні цього року втратила найбільше територій.
Джерело:
Щодо теріторій - то я вам вже відповів. Війна ніколи не буває лінійною і односторонньою.
"***** напав у 2014 , чи тобі на великому зомбофоні про це не розповідали ?
От тільки у 2015-2019 на чолі країни був презедент ,а не гундосий підкацапний клоун
Тому і мали :
1) Звільнення 2/3 Донбасу від ворога
2) Замінований Чонгар
3) Жодної ракети чи шахеда у небі України
4) Найнижчий % тіньової економіки
А не як при Зе
1) відданий рашистам Донбас + частини 3 областей
2) Розмінований до вторгнення Чонгар
3) Постійні ракетні і шахедні обстріли
4) Україна найкорумпованіша країна "
Троль з якої країни може писати такі коменти?
Кацапський чи прокацапський троль такого не напише. Вони більше ненавидять Порошенка, ніж Зєлю.
Журналісти навели слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, який розповів про нові підрозділи ЗС РФ, які ворог перекинув під Запоріжжя, та про очікування нового наступу росіян. З його слів, на Запорізькому напрямку вже перебувають "підготовлені штурмові групи" і вони готові наступати.
Вдарних угрупувань орків за день до вторгнення теж не помічав.
- Бачу...
-А його там нема...
ЦПД бореться з дезинформацією чи продукує свою "корисну" дезінформацію?
Війська окупантів просунулись біля 10 населених пунктів на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. КАРТА
Джерело:
Я прочитала про це в матеріалі Радіосвобода.