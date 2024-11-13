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Новости Война
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У россиян нет сил для наступления на Запорожье, - глава ЦПД Коваленко

В РФ недостатньо сил для наступу на Запоріжжя

На юге у России нет группировок для наступления на Запорожье.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно Запорожского направления. Враг готовит именно тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов. Сил для наступления на само Запорожье у врага нет", - отметил он.

В то же время россияне через военкоров будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику.

"Кураховское направление они рассматривают как часть возможных действий в Запорожской области. Само же Запорожье враг обстреливает с воздуха, к сожалению", - добавил Коваленко.

Также читайте: Войска оккупантов продвинулись около 10 населенных пунктов на Харьковщине, Донетчине и в Запорожской области, - DeepState. КАРТА

Автор: 

россия (95489) Запорожская область (3074)


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Топ комментарии
+15
Яйця по 17 теж був хорошим розвідником.
Вдарних угрупувань орків за день до вторгнення теж не помічав.
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13.11.2024 00:58
+11
Cool story , bro. Тільки чому військові кажуть про інше
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13.11.2024 00:39
+11
Всі на шашлики.
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13.11.2024 01:06
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Cool story , bro. Тільки чому військові кажуть про інше
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13.11.2024 00:39 Ответить
Які військові кажуть, кацапські?
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13.11.2024 00:48 Ответить
Журналісти навели слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, який розповів про нові підрозділи ЗС РФ, які ворог перекинув під Запоріжжя, та про очікування нового наступу росіян. З його слів, на Запорізькому напрямку вже перебувають "підготовлені штурмові групи" і вони готові наступати.

Ти назвав речника ЗСУ - кацапом. ТЦКати - виїхали за тобою
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13.11.2024 09:58 Ответить
"Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно." (с).
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13.11.2024 00:49 Ответить
Агресор просунувся на Запорізькому напрямку. Тобто ситуація настільки хрєнова, що ворог не маючи навіть хоч якихось додаткових сил, які можна було б назвати ударними, захоплює нові території. Цитати з Булгакова прикольно читаються, але тут шаріковим виглядаєте ви.
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13.11.2024 07:50 Ответить
Військові в усі часи насамперед розстрілювали диверсантів і панікерів, особливо щойно вилуплених, як ти.
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13.11.2024 00:51 Ответить
Диверсанти це ті, хто нахабно і системно брешуть.

"Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Про це https://t.me/DeepStateUA/20709 пише телеграм-канал DeepState"

Джерело:
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13.11.2024 09:30 Ответить
Назвав диверсантом і панікером речника ЗСУ.
Сміливцю ТЦКати вже прямують за тобою
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13.11.2024 09:59 Ответить
у тебя видно флажок падал и цвета на нём перепутались.
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13.11.2024 01:10 Ответить
Це ЩО ?

Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Про це https://t.me/DeepStateUA/20709 пише телеграм-канал DeepState...

Джерело:
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13.11.2024 09:31 Ответить
це тєлєграмканал констатує реалії маневрової оборони.
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13.11.2024 15:06 Ответить
Тобто, всі населені пункти, які вони називають окупованими, такими не є?
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13.11.2024 15:16 Ответить
будуть і інші населені пункти, це війна, і не треба підмахувати закордонним новоспеченим тролям, яких видно наскрізь.
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13.11.2024 15:20 Ответить
Пофіг на тролів.
Типу не тролям не потрібно брехати про маНЬОври, називаючи відступ ЗСУ маневрованою обороною.

Армія РФ у жовтні захопила більше території України, ніж за будь-який інший місяць із середини 2022 року, - The Telegraph.

Україна у жовтні цього року втратила найбільше територій.

Джерело:
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13.11.2024 15:26 Ответить
шановна, ви маєте повне право підтримувати тут будь-якого одноденного чеського абхаза, який вдало натиснув на вашу больову точку , у нас демократія тому народ має право підтримувати хоч багаторічного арахамію у черговому Стамбулі.
Щодо теріторій - то я вам вже відповів. Війна ніколи не буває лінійною і односторонньою.
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13.11.2024 15:39 Ответить
Звичайно, війна не буває односторонньою. Але розказувати про маневрову оборону ( майже від'ємний наступ ) при явному, масштабному відступі ЗСУ це якраз і є підтримка зеленських, єрмаків, умерових, арахамій, які знімають з посад головнокомандувача із його досвідченою командою в розпал війни, але вперто не хочуть зняти риго-ху@ловців татарових.
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13.11.2024 15:53 Ответить
Шановна, зєлєнський тепер нікуди не дінеться до кінця війни, тому виходьте з цієї данності. Але підтримувати поразницькі наративи закордонних тролів - це і є підтримка п'ятої колони у владі.
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13.11.2024 16:01 Ответить
Як ви встановили, що це закордонний троль?
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13.11.2024 16:15 Ответить
по-перше, мені поки що не повилазило, а по-друге, у нас і в Україні вистачає абхазських тролів, які знайомі з технологією vpn.
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13.11.2024 17:33 Ответить
Тобто, вам так просто здається.
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13.11.2024 17:47 Ответить
вам теж багато чого здається. Навіть здається те, що мені здається.
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13.11.2024 20:10 Ответить
Закордонні тролі пишуть подібні коменти?

"***** напав у 2014 , чи тобі на великому зомбофоні про це не розповідали ?
От тільки у 2015-2019 на чолі країни був презедент ,а не гундосий підкацапний клоун
Тому і мали :
1) Звільнення 2/3 Донбасу від ворога
2) Замінований Чонгар
3) Жодної ракети чи шахеда у небі України
4) Найнижчий % тіньової економіки

А не як при Зе
1) відданий рашистам Донбас + частини 3 областей
2) Розмінований до вторгнення Чонгар
3) Постійні ракетні і шахедні обстріли
4) Україна найкорумпованіша країна "
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13.11.2024 20:24 Ответить
нашо ви мені пишете свої довгі простирадла? щоб виправлати місцевого одноденного троля?
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13.11.2024 20:29 Ответить
Це не мої простирадла. Це коментар людини, яку ви називаєте закордонним тролем.
Троль з якої країни може писати такі коменти?
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13.11.2024 20:33 Ответить
тут можно писати з будь-якої країни, і вісімдесят на двацять для більшості користувачів форума заходить аж бігом.
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13.11.2024 20:41 Ответить
Мова не про його місцезнаходження, а про зміст того, що він пише.
Кацапський чи прокацапський троль такого не напише. Вони більше ненавидять Порошенка, ніж Зєлю.
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13.11.2024 20:44 Ответить
вони менше ненавидять того, хто на даний момент представляє меншу загрозу. А ви маєте повне право підтримувати тут будь-якого адлейбу чи авідбу під будь-яким прапором. Найбільш яскравою така демократія на форумі була у 2018-му році, що і посприяло в значній мірі результату виборів у 2019-му.
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13.11.2024 20:59 Ответить
Я була на форумі і в 2018, і раніше. І дуже добре пам'ятаю, як різнопрапорні виливали тонни ненависті на Порошенка, а потім рвали глотки за Зєлю, який принесе щастя і процвітання Україні. 😏
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13.11.2024 21:09 Ответить
Головне поменьше дивитись великий зомбофон і зняти розові окуляри

Журналісти навели слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, який розповів про нові підрозділи ЗС РФ, які ворог перекинув під Запоріжжя, та про очікування нового наступу росіян. З його слів, на Запорізькому напрямку вже перебувають "підготовлені штурмові групи" і вони готові наступати.
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13.11.2024 10:00 Ответить
тобі так зразу так ссикотно стало в Оломоуці?
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13.11.2024 15:08 Ответить
Шо? Що за "Оломоуці" це на якій мові ?
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13.11.2024 18:23 Ответить
Тоб-то наступ скоро почнеться?!
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13.11.2024 00:47 Ответить
Він вже йде. Ворог просунувся на Запорізькому напрямку.
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13.11.2024 07:52 Ответить
Яйця по 17 теж був хорошим розвідником.
Вдарних угрупувань орків за день до вторгнення теж не помічав.
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13.11.2024 00:58 Ответить
Всі на шашлики.
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13.11.2024 01:06 Ответить
Синку, бачиш там суслика?
- Бачу...
-А його там нема...
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13.11.2024 01:30 Ответить
Зіажаючи на останню заяву ЦПД щодо Гугла, виникає питання:
ЦПД бореться з дезинформацією чи продукує свою "корисну" дезінформацію?
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13.11.2024 01:52 Ответить
Кожного дня одна брехня від влади зеленского. І як працюють оті гарантії безпеки та миру які так святково представляли зелени гниди і казали - те шо ит зробили це набагато краще ніж Порошенко зробив у Мінську. Скіки втратили людей та втратили теріторррії - а деж гаранти. Бо то була повна херь і брехня від зеленского. Тіки шоб нічого не робити для посилення обороноздатності України. Падлюки там всі.
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13.11.2024 02:25 Ответить
чуваки, всьо чьотко!!!
Війська окупантів просунулись біля 10 населених пунктів на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. КАРТА
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13.11.2024 03:42 Ответить
Різні реальності?
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13.11.2024 04:37 Ответить
схоже черговий "тєлємарафон"
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13.11.2024 05:29 Ответить
Десь я таке вже чув....
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13.11.2024 06:27 Ответить
У травні, щодо Харківського напряму
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13.11.2024 09:01 Ответить
Експердам(Не рахуйте лиш орків та техніку(Москалі запросто можуть і балістикиою вдарити,де м не йде.
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13.11.2024 07:41 Ответить
Це той ескперд, який заявляв, що корейці на війні то фейк.

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13.11.2024 08:49 Ответить
"Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях."

Джерело:
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13.11.2024 08:50 Ответить
А, в Курвській?
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13.11.2024 09:03 Ответить
А в Курський рашисти вже відвоювали половину територій, які ЗСУ захопили там спочатку.
Я прочитала про це в матеріалі Радіосвобода.
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13.11.2024 09:27 Ответить
Сили немає, але щодня окуповують Україну. Це що новина з телешмарафону?
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13.11.2024 09:02 Ответить
Коваленко закликає маринувати шашлики вже?
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13.11.2024 10:04 Ответить
Ми таке чули і про Донбас. Компетентні Буданги віщували, що весною в кацапів взагалі все закінчиться, і вони втратять боєздатність. А вже через місяць почали віщувати про чергові важкі місяці.
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13.11.2024 12:19 Ответить
да и ракеты уже у них заканчиваются... пару лет как...
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13.11.2024 14:30 Ответить
 
 