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Новини Війна
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У росіян немає сил для наступу на Запоріжжя, - глава ЦПД Коваленко

В РФ недостатньо сил для наступу на Запоріжжя

На півдні в Росії немає угрупувань для наступу на Запоріжжя.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо Запорізького напрямку. Ворог готує саме тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів. Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає", - зазначив він.

Водночас росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку.

"Курахівський напрямок вони розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", - додав Коваленко.

Також читайте: Росіяни завдали 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів, - ОВА

Автор: 

росія (64984) Запорізька область (3580)


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Топ коментарі
+15
Яйця по 17 теж був хорошим розвідником.
Вдарних угрупувань орків за день до вторгнення теж не помічав.
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13.11.2024 00:58
+11
Cool story , bro. Тільки чому військові кажуть про інше
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13.11.2024 00:39
+11
Всі на шашлики.
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13.11.2024 01:06
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Cool story , bro. Тільки чому військові кажуть про інше
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13.11.2024 00:39 Відповісти
Які військові кажуть, кацапські?
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13.11.2024 00:48 Відповісти
Журналісти навели слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, який розповів про нові підрозділи ЗС РФ, які ворог перекинув під Запоріжжя, та про очікування нового наступу росіян. З його слів, на Запорізькому напрямку вже перебувають "підготовлені штурмові групи" і вони готові наступати.

Ти назвав речника ЗСУ - кацапом. ТЦКати - виїхали за тобою
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13.11.2024 09:58 Відповісти
"Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите её безапелляционно и уверенно." (с).
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13.11.2024 00:49 Відповісти
Агресор просунувся на Запорізькому напрямку. Тобто ситуація настільки хрєнова, що ворог не маючи навіть хоч якихось додаткових сил, які можна було б назвати ударними, захоплює нові території. Цитати з Булгакова прикольно читаються, але тут шаріковим виглядаєте ви.
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13.11.2024 07:50 Відповісти
Військові в усі часи насамперед розстрілювали диверсантів і панікерів, особливо щойно вилуплених, як ти.
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13.11.2024 00:51 Відповісти
Диверсанти це ті, хто нахабно і системно брешуть.

"Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Про це https://t.me/DeepStateUA/20709 пише телеграм-канал DeepState"

Джерело:
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13.11.2024 09:30 Відповісти
Назвав диверсантом і панікером речника ЗСУ.
Сміливцю ТЦКати вже прямують за тобою
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13.11.2024 09:59 Відповісти
у тебя видно флажок падал и цвета на нём перепутались.
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13.11.2024 01:10 Відповісти
Це ЩО ?

Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.

Про це https://t.me/DeepStateUA/20709 пише телеграм-канал DeepState...

Джерело:
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13.11.2024 09:31 Відповісти
це тєлєграмканал констатує реалії маневрової оборони.
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13.11.2024 15:06 Відповісти
Тобто, всі населені пункти, які вони називають окупованими, такими не є?
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13.11.2024 15:16 Відповісти
будуть і інші населені пункти, це війна, і не треба підмахувати закордонним новоспеченим тролям, яких видно наскрізь.
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13.11.2024 15:20 Відповісти
Пофіг на тролів.
Типу не тролям не потрібно брехати про маНЬОври, називаючи відступ ЗСУ маневрованою обороною.

Армія РФ у жовтні захопила більше території України, ніж за будь-який інший місяць із середини 2022 року, - The Telegraph.

Україна у жовтні цього року втратила найбільше територій.

Джерело:
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13.11.2024 15:26 Відповісти
шановна, ви маєте повне право підтримувати тут будь-якого одноденного чеського абхаза, який вдало натиснув на вашу больову точку , у нас демократія тому народ має право підтримувати хоч багаторічного арахамію у черговому Стамбулі.
Щодо теріторій - то я вам вже відповів. Війна ніколи не буває лінійною і односторонньою.
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13.11.2024 15:39 Відповісти
Звичайно, війна не буває односторонньою. Але розказувати про маневрову оборону ( майже від'ємний наступ ) при явному, масштабному відступі ЗСУ це якраз і є підтримка зеленських, єрмаків, умерових, арахамій, які знімають з посад головнокомандувача із його досвідченою командою в розпал війни, але вперто не хочуть зняти риго-ху@ловців татарових.
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13.11.2024 15:53 Відповісти
Шановна, зєлєнський тепер нікуди не дінеться до кінця війни, тому виходьте з цієї данності. Але підтримувати поразницькі наративи закордонних тролів - це і є підтримка п'ятої колони у владі.
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13.11.2024 16:01 Відповісти
Як ви встановили, що це закордонний троль?
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13.11.2024 16:15 Відповісти
по-перше, мені поки що не повилазило, а по-друге, у нас і в Україні вистачає абхазських тролів, які знайомі з технологією vpn.
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13.11.2024 17:33 Відповісти
Тобто, вам так просто здається.
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13.11.2024 17:47 Відповісти
вам теж багато чого здається. Навіть здається те, що мені здається.
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13.11.2024 20:10 Відповісти
Закордонні тролі пишуть подібні коменти?

"***** напав у 2014 , чи тобі на великому зомбофоні про це не розповідали ?
От тільки у 2015-2019 на чолі країни був презедент ,а не гундосий підкацапний клоун
Тому і мали :
1) Звільнення 2/3 Донбасу від ворога
2) Замінований Чонгар
3) Жодної ракети чи шахеда у небі України
4) Найнижчий % тіньової економіки

А не як при Зе
1) відданий рашистам Донбас + частини 3 областей
2) Розмінований до вторгнення Чонгар
3) Постійні ракетні і шахедні обстріли
4) Україна найкорумпованіша країна "
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13.11.2024 20:24 Відповісти
нашо ви мені пишете свої довгі простирадла? щоб виправлати місцевого одноденного троля?
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13.11.2024 20:29 Відповісти
Це не мої простирадла. Це коментар людини, яку ви називаєте закордонним тролем.
Троль з якої країни може писати такі коменти?
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13.11.2024 20:33 Відповісти
тут можно писати з будь-якої країни, і вісімдесят на двацять для більшості користувачів форума заходить аж бігом.
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13.11.2024 20:41 Відповісти
Мова не про його місцезнаходження, а про зміст того, що він пише.
Кацапський чи прокацапський троль такого не напише. Вони більше ненавидять Порошенка, ніж Зєлю.
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13.11.2024 20:44 Відповісти
вони менше ненавидять того, хто на даний момент представляє меншу загрозу. А ви маєте повне право підтримувати тут будь-якого адлейбу чи авідбу під будь-яким прапором. Найбільш яскравою така демократія на форумі була у 2018-му році, що і посприяло в значній мірі результату виборів у 2019-му.
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13.11.2024 20:59 Відповісти
Я була на форумі і в 2018, і раніше. І дуже добре пам'ятаю, як різнопрапорні виливали тонни ненависті на Порошенка, а потім рвали глотки за Зєлю, який принесе щастя і процвітання Україні. 😏
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13.11.2024 21:09 Відповісти
Головне поменьше дивитись великий зомбофон і зняти розові окуляри

Журналісти навели слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, який розповів про нові підрозділи ЗС РФ, які ворог перекинув під Запоріжжя, та про очікування нового наступу росіян. З його слів, на Запорізькому напрямку вже перебувають "підготовлені штурмові групи" і вони готові наступати.
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13.11.2024 10:00 Відповісти
тобі так зразу так ссикотно стало в Оломоуці?
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13.11.2024 15:08 Відповісти
Шо? Що за "Оломоуці" це на якій мові ?
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13.11.2024 18:23 Відповісти
Тоб-то наступ скоро почнеться?!
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13.11.2024 00:47 Відповісти
Він вже йде. Ворог просунувся на Запорізькому напрямку.
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13.11.2024 07:52 Відповісти
Яйця по 17 теж був хорошим розвідником.
Вдарних угрупувань орків за день до вторгнення теж не помічав.
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13.11.2024 00:58 Відповісти
Всі на шашлики.
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13.11.2024 01:06 Відповісти
Синку, бачиш там суслика?
- Бачу...
-А його там нема...
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13.11.2024 01:30 Відповісти
Зіажаючи на останню заяву ЦПД щодо Гугла, виникає питання:
ЦПД бореться з дезинформацією чи продукує свою "корисну" дезінформацію?
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13.11.2024 01:52 Відповісти
Кожного дня одна брехня від влади зеленского. І як працюють оті гарантії безпеки та миру які так святково представляли зелени гниди і казали - те шо ит зробили це набагато краще ніж Порошенко зробив у Мінську. Скіки втратили людей та втратили теріторррії - а деж гаранти. Бо то була повна херь і брехня від зеленского. Тіки шоб нічого не робити для посилення обороноздатності України. Падлюки там всі.
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13.11.2024 02:25 Відповісти
чуваки, всьо чьотко!!!
Війська окупантів просунулись біля 10 населених пунктів на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. КАРТА
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13.11.2024 03:42 Відповісти
Різні реальності?
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13.11.2024 04:37 Відповісти
схоже черговий "тєлємарафон"
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13.11.2024 05:29 Відповісти
Десь я таке вже чув....
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13.11.2024 06:27 Відповісти
У травні, щодо Харківського напряму
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13.11.2024 09:01 Відповісти
Експердам(Не рахуйте лиш орків та техніку(Москалі запросто можуть і балістикиою вдарити,де м не йде.
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13.11.2024 07:41 Відповісти
Це той ескперд, який заявляв, що корейці на війні то фейк.

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13.11.2024 08:49 Відповісти
"Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях."

Джерело:
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13.11.2024 08:50 Відповісти
А, в Курвській?
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13.11.2024 09:03 Відповісти
А в Курський рашисти вже відвоювали половину територій, які ЗСУ захопили там спочатку.
Я прочитала про це в матеріалі Радіосвобода.
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13.11.2024 09:27 Відповісти
Сили немає, але щодня окуповують Україну. Це що новина з телешмарафону?
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13.11.2024 09:02 Відповісти
Коваленко закликає маринувати шашлики вже?
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13.11.2024 10:04 Відповісти
Ми таке чули і про Донбас. Компетентні Буданги віщували, що весною в кацапів взагалі все закінчиться, і вони втратять боєздатність. А вже через місяць почали віщувати про чергові важкі місяці.
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13.11.2024 12:19 Відповісти
да и ракеты уже у них заканчиваются... пару лет как...
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13.11.2024 14:30 Відповісти
 
 