У росіян немає сил для наступу на Запоріжжя, - глава ЦПД Коваленко
На півдні в Росії немає угрупувань для наступу на Запоріжжя.
Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо Запорізького напрямку. Ворог готує саме тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів. Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає", - зазначив він.
Водночас росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку.
"Курахівський напрямок вони розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", - додав Коваленко.
Топ коментарі
+15 Сашко Малюта
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+11 АРТЕМ Булискерия #596117
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+11 Gary Grant
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Ти назвав речника ЗСУ - кацапом. ТЦКати - виїхали за тобою
"Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.
Про це https://t.me/DeepStateUA/20709 пише телеграм-канал DeepState"
Джерело:
Сміливцю ТЦКати вже прямують за тобою
Російським військам вдалось захопити нові території поблизу низки населених пунктів у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях.
Про це https://t.me/DeepStateUA/20709 пише телеграм-канал DeepState...
Джерело:
Типу не тролям не потрібно брехати про маНЬОври, називаючи відступ ЗСУ маневрованою обороною.
Армія РФ у жовтні захопила більше території України, ніж за будь-який інший місяць із середини 2022 року, - The Telegraph.
Україна у жовтні цього року втратила найбільше територій.
Джерело:
Щодо теріторій - то я вам вже відповів. Війна ніколи не буває лінійною і односторонньою.
"***** напав у 2014 , чи тобі на великому зомбофоні про це не розповідали ?
От тільки у 2015-2019 на чолі країни був презедент ,а не гундосий підкацапний клоун
Тому і мали :
1) Звільнення 2/3 Донбасу від ворога
2) Замінований Чонгар
3) Жодної ракети чи шахеда у небі України
4) Найнижчий % тіньової економіки
А не як при Зе
1) відданий рашистам Донбас + частини 3 областей
2) Розмінований до вторгнення Чонгар
3) Постійні ракетні і шахедні обстріли
4) Україна найкорумпованіша країна "
Троль з якої країни може писати такі коменти?
Кацапський чи прокацапський троль такого не напише. Вони більше ненавидять Порошенка, ніж Зєлю.
Журналісти навели слова речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, який розповів про нові підрозділи ЗС РФ, які ворог перекинув під Запоріжжя, та про очікування нового наступу росіян. З його слів, на Запорізькому напрямку вже перебувають "підготовлені штурмові групи" і вони готові наступати.
Вдарних угрупувань орків за день до вторгнення теж не помічав.
- Бачу...
-А його там нема...
ЦПД бореться з дезинформацією чи продукує свою "корисну" дезінформацію?
Війська окупантів просунулись біля 10 населених пунктів на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState. КАРТА
Джерело:
Я прочитала про це в матеріалі Радіосвобода.