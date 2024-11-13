У росіян немає сил для наступу на Запоріжжя, - глава ЦПД Коваленко

На півдні в Росії немає угрупувань для наступу на Запоріжжя.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо Запорізького напрямку. Ворог готує саме тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів. Сил для наступу на саме Запоріжжя у ворога немає", - зазначив він.

Водночас росіяни через воєнкорів масштабуватимуть власні плани для того, аби поширювати паніку.

"Курахівський напрямок вони розглядають, як частину можливих дій в Запорізькій області. Саме ж Запоріжжя ворог обстрілює з повітря, на жаль", - додав Коваленко.

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