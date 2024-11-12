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Росіяни завдали 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів, - ОВА

Росіяни 6 разів вдарили по Запорізькій області

Ввечері 12 листопада ворог 6 разів вдарив по території Запорізького та Василівського районів. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

В одному із населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку. Загальні масштаби пошкоджень від ударів з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Запорізькій області лунають вибухи.

Читайте: Наслідки удару КАБом по багатоповерхівці у Степногірську на Запоріжжі: деблоковано двох людей. ФОТО

Автор: 

обстріл (28296) Запорізька область (3580)


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Сложниє вапроси. ідіте нах уй!
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12.11.2024 23:26 Відповісти
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12.11.2024 23:27 Відповісти
корейські алканавти на пітьмі наїлись мокрих спирто-салфеток ...

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12.11.2024 23:11 Відповісти
 
 