Росіяни завдали 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів, - ОВА

Ввечері 12 листопада ворог 6 разів вдарив по території Запорізького та Василівського районів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

В одному із населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку. Загальні масштаби пошкоджень від ударів з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Запорізькій області лунають вибухи.

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