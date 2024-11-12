Росіяни завдали 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів, - ОВА
Ввечері 12 листопада ворог 6 разів вдарив по території Запорізького та Василівського районів.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
В одному із населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку. Загальні масштаби пошкоджень від ударів з'ясовуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Запорізькій області лунають вибухи.
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Санчес #596045
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Санчес #596045
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