Россияне нанесли 6 ударов по территории Запорожского и Васильевского районов, - ОВА
Вечером 12 ноября ворого 6 раз ударил по территории Запорожского и Васильевского районов.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В одном из населенных пунктов повреждена многоэтажка. Общие масштабы повреждений от ударов выясняются.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области раздаются взрывы.
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Санчес #596045
показать весь комментарий12.11.2024 23:26 Ответить Мне нравится 0
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Санчес #596045
показать весь комментарий12.11.2024 23:27 Ответить Мне нравится 0
Тонка червона лінія
показать весь комментарий12.11.2024 23:11 Ответить Мне нравится 0
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