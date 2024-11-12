Россияне нанесли 6 ударов по территории Запорожского и Васильевского районов, - ОВА

Вечером 12 ноября ворого 6 раз ударил по территории Запорожского и Васильевского районов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В одном из населенных пунктов повреждена многоэтажка. Общие масштабы повреждений от ударов выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области раздаются взрывы.

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