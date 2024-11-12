Последствия удара КАБом по многоэтажке в Степногорске на Запорожье: деблокированы 2 человека. ФОТО
Утром 12 ноября российские захватчики атаковали Степногорск Запорожской области. Попали в многоэтажку. Есть пострадавшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Два человека оказались заблокированными в разрушенной вражеским авиаударом многоэтажке в Степногорске. Спасатели высвободили людей. К счастью, помощь медиков не понадобилась", - говорится в сообщении.
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