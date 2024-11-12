Наслідки удару КАБом по багатоповерхівці у Степногірську на Запоріжжі: деблоковано двох людей. ФОТО

Зранку 12 листопада російські загарбники атакували Степногірськ Запорізької області. Поцілили у багатоповерхівку. Є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє людей виявилися заблокованими в понівеченій ворожим авіаударом багатоповерхівці в Степногірську. Надзвичайники вивільнили людей. На щастя, допомога медиків не знадобилася", - йдеться в повідомленні.

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