Курсы для желающих пересечь границу: 47-я ОМБр, действующая на Курщине, обнародовала оригинальное объявление

Воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" обнародовали креативное объявление для тех, кто хочет незаконно пересечь границу.

Об этом бойцы сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Хочешь пересечь границу, но не знаешь как? Боишься плыть через Тису, или заблудиться в лесу? Друг, мы поможем тебе овладеть топографией, маскировкой и даже тактической медициной.



Для достижения идеального результата, заполняй заявку на нашем сайте https://47.army/", - говорится в сообщении.

Инструкторы 47-й бригады "Магура" обещают "поделиться мощным опытом".

Известно, что воины бригады ведут бои с российскими захватчиками на территории Курской области РФ.

Читайте также: За два дня 47-я ОМБр получила почти сто заявок от военных, желающих вернуться после СОЧ