Курсы для желающих пересечь границу: 47-я ОМБр, действующая на Курщине, обнародовала оригинальное объявление
Воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" обнародовали креативное объявление для тех, кто хочет незаконно пересечь границу.
Об этом бойцы сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Хочешь пересечь границу, но не знаешь как? Боишься плыть через Тису, или заблудиться в лесу? Друг, мы поможем тебе овладеть топографией, маскировкой и даже тактической медициной.
Для достижения идеального результата, заполняй заявку на нашем сайте https://47.army/", - говорится в сообщении.
Инструкторы 47-й бригады "Магура" обещают "поделиться мощным опытом".
Известно, что воины бригады ведут бои с российскими захватчиками на территории Курской области РФ.
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Дуже оригінально, креативно, винахідливо і правильно.
Наші козаки !!!!