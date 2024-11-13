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Новости Война
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Курсы для желающих пересечь границу: 47-я ОМБр, действующая на Курщине, обнародовала оригинальное объявление

Воїни 47 ОМБр оприлюднили креативне оголошення

Воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" обнародовали креативное объявление для тех, кто хочет незаконно пересечь границу.

Об этом бойцы сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Хочешь пересечь границу, но не знаешь как? Боишься плыть через Тису, или заблудиться в лесу? Друг, мы поможем тебе овладеть топографией, маскировкой и даже тактической медициной.

Для достижения идеального результата, заполняй заявку на нашем сайте https://47.army/", - говорится в сообщении.

Воїни 47 ОМБр оприлюднили креативне оголошення

Инструкторы 47-й бригады "Магура" обещают "поделиться мощным опытом".

Известно, что воины бригады ведут бои с российскими захватчиками на территории Курской области РФ.

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Автор: 

47 отдельная механизированная бригада (262)


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Ви там піарників у третьої бригади орендували?
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13.11.2024 16:56 Ответить
Молодці !!!
Дуже оригінально, креативно, винахідливо і правильно.
Наші козаки !!!!
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13.11.2024 19:54 Ответить
 
 