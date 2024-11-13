Курси для охочих перетнути кордон: 47 ОМБр, яка діє на Курщині, оприлюднила оригінальне оголошення

Воїни 47 окремої механізованої бригади "Маґура" оприлюднили креативне оголошення для тих, хто хоче незаконно перетнути кордон.

Про це бійці повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Хочеш перетнути кордон, але не знаєш як? Боїшся пливти через Тису, або заблукати в лісі? Друже, ми допоможемо тобі опанувати топографію, маскування та навіть тактичну медицину.



Задля досягнення ідеального результату, заповнюй заявку на нашому сайті https://47.army/", - йдеться в повідомленні.

Інструктори 47 бригади "Маґура" обіцяють "поділитися потужним досвідом".

Відомо, що воїни бригади ведуть бої із російськими загарбниками на території Курської області РФ.

Також дивіться: Охоплені вогнем росіяни на ходу випадають із палаючої бронемашини на Курщині. ВIДЕО