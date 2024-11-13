УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8495 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 423 4

Курси для охочих перетнути кордон: 47 ОМБр, яка діє на Курщині, оприлюднила оригінальне оголошення

Воїни 47 ОМБр оприлюднили креативне оголошення

Воїни 47 окремої механізованої бригади "Маґура" оприлюднили креативне оголошення для тих, хто хоче незаконно перетнути кордон.

Про це бійці повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Хочеш перетнути кордон, але не знаєш як? Боїшся пливти через Тису, або заблукати в лісі? Друже, ми допоможемо тобі опанувати топографію, маскування та навіть тактичну медицину.

Задля досягнення ідеального результату, заповнюй заявку на нашому сайті https://47.army/", - йдеться в повідомленні.

Воїни 47 ОМБр оприлюднили креативне оголошення

Інструктори 47 бригади "Маґура" обіцяють "поділитися потужним досвідом".

Відомо, що воїни бригади ведуть бої із російськими загарбниками на території Курської області РФ.

Також дивіться: Охоплені вогнем росіяни на ходу випадають із палаючої бронемашини на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

47 окрема механізована бригада (264)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви там піарників у третьої бригади орендували?
показати весь коментар
13.11.2024 16:56 Відповісти
Молодці !!!
Дуже оригінально, креативно, винахідливо і правильно.
Наші козаки !!!!
показати весь коментар
13.11.2024 19:54 Відповісти
 
 