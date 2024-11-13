Курси для охочих перетнути кордон: 47 ОМБр, яка діє на Курщині, оприлюднила оригінальне оголошення
Воїни 47 окремої механізованої бригади "Маґура" оприлюднили креативне оголошення для тих, хто хоче незаконно перетнути кордон.
Про це бійці повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Хочеш перетнути кордон, але не знаєш як? Боїшся пливти через Тису, або заблукати в лісі? Друже, ми допоможемо тобі опанувати топографію, маскування та навіть тактичну медицину.
Задля досягнення ідеального результату, заповнюй заявку на нашому сайті https://47.army/", - йдеться в повідомленні.
Інструктори 47 бригади "Маґура" обіцяють "поділитися потужним досвідом".
Відомо, що воїни бригади ведуть бої із російськими загарбниками на території Курської області РФ.
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Дуже оригінально, креативно, винахідливо і правильно.
Наші козаки !!!!