Хельсинки отправят в Украину подержанные авто на сумму 77 тысяч евро

Городской совет столицы Финляндии Хельсинки принял решение о передаче Украине избыточного имущества, включая старые автомобили, на сумму около 77 тысяч евро.

Об этом говорится на сайте городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Это оборудование определили как такое, что больше не нужно департаментам города, и решили передать Украине как часть гуманитарной помощи.

Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен подчеркнул важность поддержки Украины и выразил солидарность с украинским народом.

Также отмечается, что ответственность за транспортировку помощи лежит на Министерстве внутренних дел Финляндии, которое координирует этот процесс через Механизм гражданской защиты ЕС. Хельсинки неоднократно оказывало поддержку как украинским беженцам в Финляндии, так и украинцам, оставшимся дома.

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