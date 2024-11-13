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Хельсинки отправят в Украину подержанные авто на сумму 77 тысяч евро

Гельсінкі передадуть Україні автомобілі

Городской совет столицы Финляндии Хельсинки принял решение о передаче Украине избыточного имущества, включая старые автомобили, на сумму около 77 тысяч евро.

Об этом говорится на сайте городского совета, передает Цензор.НЕТ.

Это оборудование определили как такое, что больше не нужно департаментам города, и решили передать Украине как часть гуманитарной помощи.

Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен подчеркнул важность поддержки Украины и выразил солидарность с украинским народом.

Также отмечается, что ответственность за транспортировку помощи лежит на Министерстве внутренних дел Финляндии, которое координирует этот процесс через Механизм гражданской защиты ЕС. Хельсинки неоднократно оказывало поддержку как украинским беженцам в Финляндии, так и украинцам, оставшимся дома.

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авто (4204) помощь (7797) Финляндия (961)


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Старі авто це не погано. Старі совки то калоші.
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13.11.2024 19:59 Ответить
"американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади і передала Україні 50 нових Chevrolet Tahoe, які мали б використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей з зони бойових дій.
https://lb.ua/file/person/4612_timoshenko_kirilo_vladlenovich.html Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль, переданий Україні американською компанією General Motors для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій."

Сподіваюся хоча б на ці кірюша не позариться.
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13.11.2024 20:00 Ответить
Дякуємо.
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13.11.2024 20:17 Ответить
Це непогано, старі авто мабуть не прилипнуть по пітних ручок охочих до халяви злодіїв
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13.11.2024 20:21 Ответить
Старі ддя них.А у нас авто молодше 10 років автоматом вважається майже новим.
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13.11.2024 22:08 Ответить
Дякую фінам за допомогу, але трускавецькі кнопкодави не втратять можливість перепродати їх військовим.
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13.11.2024 21:12 Ответить
Посольству фінів потрібно самим "роздавати" ті авто.
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13.11.2024 21:14 Ответить
 
 