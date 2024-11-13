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Гельсінкі відправлять в Україну старі авто на суму 77 тисяч євро

Гельсінкі передадуть Україні автомобілі

Міська рада столиці Фінляндії Гельсінкі прийняла рішення про передачу Україні надлишкового майна, включно зі старими автомобілями, на суму близько 77 тисяч євро.

Про це йдеться на сайті міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Це обладнання визначили як таке, що більше не потрібне департаментам міста, і вирішили передати Україні як частину гуманітарної допомоги.

Мер Гельсінкі Юхана Вартіайнен підкреслив важливість підтримки України та висловив солідарність з українським народом.

Також зазначається, що відповідальність за транспортування допомоги лежить на Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії, яке координує цей процес через Механізм цивільного захисту ЄС. Гельсінкі неодноразово надавало підтримку як українським біженцям у Фінляндії, так і українцям, що залишилися вдома.

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Автор: 

авто (6149) допомога (8308) Фінляндія (1298)


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Старі авто це не погано. Старі совки то калоші.
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13.11.2024 19:59 Відповісти
"американська компанія General Motors відповіла на заклик української влади і передала Україні 50 нових Chevrolet Tahoe, які мали б використовуватися для гуманітарних цілей та вивозити людей з зони бойових дій.
https://lb.ua/file/person/4612_timoshenko_kirilo_vladlenovich.html Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль, переданий Україні американською компанією General Motors для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій."

Сподіваюся хоча б на ці кірюша не позариться.
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13.11.2024 20:00 Відповісти
Дякуємо.
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13.11.2024 20:17 Відповісти
Це непогано, старі авто мабуть не прилипнуть по пітних ручок охочих до халяви злодіїв
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13.11.2024 20:21 Відповісти
Старі ддя них.А у нас авто молодше 10 років автоматом вважається майже новим.
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13.11.2024 22:08 Відповісти
Дякую фінам за допомогу, але трускавецькі кнопкодави не втратять можливість перепродати їх військовим.
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13.11.2024 21:12 Відповісти
Посольству фінів потрібно самим "роздавати" ті авто.
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13.11.2024 21:14 Відповісти
 
 