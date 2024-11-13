Гельсінкі відправлять в Україну старі авто на суму 77 тисяч євро

Міська рада столиці Фінляндії Гельсінкі прийняла рішення про передачу Україні надлишкового майна, включно зі старими автомобілями, на суму близько 77 тисяч євро.

Про це йдеться на сайті міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Це обладнання визначили як таке, що більше не потрібне департаментам міста, і вирішили передати Україні як частину гуманітарної допомоги.

Мер Гельсінкі Юхана Вартіайнен підкреслив важливість підтримки України та висловив солідарність з українським народом.

Також зазначається, що відповідальність за транспортування допомоги лежить на Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії, яке координує цей процес через Механізм цивільного захисту ЄС. Гельсінкі неодноразово надавало підтримку як українським біженцям у Фінляндії, так і українцям, що залишилися вдома.

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