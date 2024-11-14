Новый лидер республиканцев в Сенате Тун призвал поддерживать Украину

Сенатор-республиканец Джон Тун избран следующим лидером большинства в Сенате на Капитолийском холме в Вашингтоне,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Тун официально станет лидером большинства 3 января, когда новый Сенат примет присягу.

В своем первом выступлении перед прессой после избрания в среду он отметил, что для США и Сената начинается "новый день".

"Американский народ громко отверг неудачную политику Байдена, Харрис и Шумера. Наша республиканская команда сплоченная. Мы рады вернуть большинство и работать с нашими коллегами в Палате представителей, чтобы воплотить в жизнь повестку дня избранного президента Трампа", - сказал Тун.

С начала полномасштабной войны России против Украины Джон Тун выражал свою поддержку Киеву.

Так, в мае 2022 года в своем выступлении в Сенате он заявил, что США должны "продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу", а также признал "огромные достижения Украины в успешном противостоянии российской агрессии в ее борьбе за свободу".

Он подчеркивал, как говорится на его веб-сайте, что "украинский народ не может выдержать эту войну без военной поддержки Соединенных Штатов и других свободных стран", и призвал европейских партнеров сделать "значительные взносы, чтобы помочь Украине получить сильную позицию для победы в войне".

В мае 2022 года, когда Россия блокировала вывоз украинского зерна в страны Африки и Азии, Джон Тун участвовал в презентации в Сенате США двухпартийной резолюции, которая осуждала использование голода как оружия войны в Украине и других странах.

"Голод не должен становиться оружием войны. Соединенные Штаты и их партнеры должны работать вместе, чтобы восстановить глобальную стабильность и привлечь отдельных лиц и правительства к ответственности за конфликты, которые приводят к глобальному голоду и ставят под угрозу продовольственную безопасность", - заявлял тогда Тун.

"Я думаю, что большинство людей в этой стране осознают, что это важно, чтобы Украина дала отпор России", - говорил Тун в марте 2023 года.

Весной 2024 года он также давил на Палату представителей для принятия законопроекта о помощи Украине.

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