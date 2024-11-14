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Новый лидер республиканцев в Сенате Тун призвал поддерживать Украину

Джон Тун

Сенатор-республиканец Джон Тун избран следующим лидером большинства в Сенате на Капитолийском холме в Вашингтоне,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

Тун официально станет лидером большинства 3 января, когда новый Сенат примет присягу.

В своем первом выступлении перед прессой после избрания в среду он отметил, что для США и Сената начинается "новый день".

"Американский народ громко отверг неудачную политику Байдена, Харрис и Шумера. Наша республиканская команда сплоченная. Мы рады вернуть большинство и работать с нашими коллегами в Палате представителей, чтобы воплотить в жизнь повестку дня избранного президента Трампа", - сказал Тун.

С начала полномасштабной войны России против Украины Джон Тун выражал свою поддержку Киеву.

Так, в мае 2022 года в своем выступлении в Сенате он заявил, что США должны "продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу", а также признал "огромные достижения Украины в успешном противостоянии российской агрессии в ее борьбе за свободу".

Он подчеркивал, как говорится на его веб-сайте, что "украинский народ не может выдержать эту войну без военной поддержки Соединенных Штатов и других свободных стран", и призвал европейских партнеров сделать "значительные взносы, чтобы помочь Украине получить сильную позицию для победы в войне".

В мае 2022 года, когда Россия блокировала вывоз украинского зерна в страны Африки и Азии, Джон Тун участвовал в презентации в Сенате США двухпартийной резолюции, которая осуждала использование голода как оружия войны в Украине и других странах.

"Голод не должен становиться оружием войны. Соединенные Штаты и их партнеры должны работать вместе, чтобы восстановить глобальную стабильность и привлечь отдельных лиц и правительства к ответственности за конфликты, которые приводят к глобальному голоду и ставят под угрозу продовольственную безопасность", - заявлял тогда Тун.

"Я думаю, что большинство людей в этой стране осознают, что это важно, чтобы Украина дала отпор России", - говорил Тун в марте 2023 года.

Весной 2024 года он также давил на Палату представителей для принятия законопроекта о помощи Украине.

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Автор: 

США (26511) Сенат США (499)


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Топ комментарии
+9
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за "МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км)+ +Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), а Швейцарія 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!?" От тобі і Миру мир"???
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14.11.2024 08:18
+4
Ми вже майже 3 роки чуємо заклики. А от потім, виникають проблеми з реалізацією озвученого. Це було з демократами, а тепер зможемо побачити, чи співпадають заклики республіканців з реальними справами. Бо поки приводу для оптимізму немає, озвучений "мир" Трампа, це скоріше мир для ерефії, а не для нас. Втім побачимо.
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14.11.2024 07:01
+2
Ледь чи не одна порядна людина в усьому майбутньому американському естеблішменті що ліпить Трамп.
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14.11.2024 12:17
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Правила форума Совет форумчан
Те що було сказано навесні 2024 може разюче відрізнятися від позиції у 2025му. Але трохи починає попахувати що на Байдена таки повісять собак за допущення третьої світової шляхом демонстрації слабкості. Оце сьогодні статейка індикативна:
https://www.wsj.com/opinion/two-years-to-prevent-world-war-iii-trump-sec-def-needs-to-overhaul-bureaucracy-cut-waste-c9a162d8?st=NWrC1p&reflink=mobilewebshare_permalink
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14.11.2024 06:59 Ответить
Байден показав слабкість - саме тому російський гітлер пішов в атаку
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14.11.2024 13:15 Ответить
А Зеля тут звісно ж ні до чого...
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14.11.2024 14:17 Ответить
Зеля напав на Україну?
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14.11.2024 19:50 Ответить
Зеля показав слабкість, знищив обороноздатність країни, до того рівня, що ***** вже не ввагався - нападати відкрито чи ні.
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14.11.2024 21:03 Ответить
Обороноздатність України повністю залежить від Заходу - просто за визначенням. Уже тому що ресурси України і рашки відрізняються у багато разів
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14.11.2024 23:02 Ответить
То треба всім сусідам рашки і не тільки перестати вкладати кошти в обороноздатність бо це не має сенсу?
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15.11.2024 05:45 Ответить
, можу погодитись.
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14.11.2024 13:38 Ответить
Ми вже майже 3 роки чуємо заклики. А от потім, виникають проблеми з реалізацією озвученого. Це було з демократами, а тепер зможемо побачити, чи співпадають заклики республіканців з реальними справами. Бо поки приводу для оптимізму немає, озвучений "мир" Трампа, це скоріше мир для ерефії, а не для нас. Втім побачимо.
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14.11.2024 07:01 Ответить
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за "МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км)+ +Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), а Швейцарія 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!?" От тобі і Миру мир"???
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14.11.2024 08:18 Ответить
"Бо поки приводу для оптимізму немає ..."

Але немає і приводів для песимізму .
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14.11.2024 09:47 Ответить
Ледь чи не одна порядна людина в усьому майбутньому американському естеблішменті що ліпить Трамп.
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14.11.2024 12:17 Ответить
 
 