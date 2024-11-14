Трамп избрал на должность Генпрокурора США конгрессмена Гетца, блокировавшего помощь Украине

Избранный президент США Дональд Трамп избрал на должность Генерального прокурора США конгрессмена Мэтта Гетца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что Гетц "глубоко одаренный и настойчивый юрист, получивший образование в юридическом колледже Уильяма и Мэри, и отличился в Конгрессе своим вниманием к достижению крайне необходимых реформ в Министерстве юстиции".

"Немного вопросов в Америке являются более важными, чем прекращение партийной "вооруженности" нашей системы правосудия. Мэтт положит конец вооруженному правительству, защитит наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и доверие американцев к Министерству юстиции", - заявил Трамп.

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Нужно отметить, что конгрессмен Мэт Гетц длительное время блокировал голосование за масштабный пакет помощи Украине.

Напомним, что ранее стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Также он избрал на должность директора Национальной разведки бывшего конгрессмена от Демократической партии Тулси Габбард.

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