Трамп избрал на должность Генпрокурора США конгрессмена Гетца, блокировавшего помощь Украине
Избранный президент США Дональд Трамп избрал на должность Генерального прокурора США конгрессмена Мэтта Гетца.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Он отметил, что Гетц "глубоко одаренный и настойчивый юрист, получивший образование в юридическом колледже Уильяма и Мэри, и отличился в Конгрессе своим вниманием к достижению крайне необходимых реформ в Министерстве юстиции".
"Немного вопросов в Америке являются более важными, чем прекращение партийной "вооруженности" нашей системы правосудия. Мэтт положит конец вооруженному правительству, защитит наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и доверие американцев к Министерству юстиции", - заявил Трамп.
Нужно отметить, что конгрессмен Мэт Гетц длительное время блокировал голосование за масштабный пакет помощи Украине.
Напомним, что ранее стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.
Также он избрал на должность директора Национальной разведки бывшего конгрессмена от Демократической партии Тулси Габбард.
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На жаль.
Тому що ці новопризначені чиновники та державні діячі разом із Трампом вирішуватимуть яке майбутнє буде в України.
Виглядаєш як потц...
А в майбутньому сподіваюся, що нормальний республіканець з Рейганівського крила виграє наступні вибори.
Чула сьогодні, що це будуть демократи, які хочуть Америку зруйнувати.
Це сьогодні Михайло Веллер видав.
прокурорів-інвалідів,
бо в штатах теке не пройде!!!
Але ж тепер завдяки боротьбі ОП єрмака
усіх прокурорів вилікували-заздріти нікому!!!
І ця країна претендує на роль світового лідера?
Навіщо ви приплели сюди 91 рік?
Вам так хочеться назад у Cовок?
Не було блокування допомоги України зі сторони республіканців! Було блокування розгляду змін у бюджет США як протест, проти відмови Байдена розглянути питання захисту кордонів і нелегальної іміграції, які дерьмократи ігнорували на протязі кількох років.
І те що дерьмократи відмовлялися розглянути питання іміграції незважаючи на протест республіканців теж вказує на те, що і Байдену було насрати на допомогу Україні - йому було головне отримати голоси латиносів на наближающихся виборів 2024 року.
А місцеві "єнтілігенти" тут вже на гівно зійшли в коментах про ворогів України.
Ото ж воно й є найстрашнішим в Україні - та хоч Іісуса виберуть президентом "мудрий" нарід розіпне його за пакет подарункової прілої гречки з цукром від Рабіновича!