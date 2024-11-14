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Трамп избрал на должность Генпрокурора США конгрессмена Гетца, блокировавшего помощь Украине

Метт Гетц

Избранный президент США Дональд Трамп избрал на должность Генерального прокурора США конгрессмена Мэтта Гетца.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Он отметил, что Гетц "глубоко одаренный и настойчивый юрист, получивший образование в юридическом колледже Уильяма и Мэри, и отличился в Конгрессе своим вниманием к достижению крайне необходимых реформ в Министерстве юстиции".

"Немного вопросов в Америке являются более важными, чем прекращение партийной "вооруженности" нашей системы правосудия. Мэтт положит конец вооруженному правительству, защитит наши границы, ликвидирует преступные организации и восстановит сильно подорванную веру и доверие американцев к Министерству юстиции", - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Politico о намерениях Трампа предоставить важные посты Уолтцу и Рубио: Сторонники Украины с облегчением вздохнули

Нужно отметить, что конгрессмен Мэт Гетц длительное время блокировал голосование за масштабный пакет помощи Украине.

Напомним, что ранее стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Также он избрал на должность директора Национальной разведки бывшего конгрессмена от Демократической партии Тулси Габбард.

Читайте также: Трамп о встрече с Байденом: Говорили, в частности, о взглядах на войну в Украине

Автор: 

США (26511) Трамп Дональд (5139)


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Топ комментарии
+18
збирає всіх антиукраїнських покидьків
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14.11.2024 00:53
+8
USA жопа світу. Кого з союзників вони не продали? Корея,В'єтнам,Ірак,Афганістан.Україна? Чому ні? Не вперше.
І ця країна претендує на роль світового лідера?
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14.11.2024 05:02
+5
А щоб не сподівалися на доброго дядечка Сема.
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14.11.2024 06:44
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Зачем это Украине? Это внутренние дела США.
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14.11.2024 00:52 Ответить
А щоб не сподівалися на доброго дядечка Сема.
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14.11.2024 06:44 Ответить
Нас просто не касается какие там чиновники у США, если это не международные дела.
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14.11.2024 10:19 Ответить
Особисто вас може це і не стосується, а ось України стосується.
На жаль.
Тому що ці новопризначені чиновники та державні діячі разом із Трампом вирішуватимуть яке майбутнє буде в України.
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15.11.2024 00:53 Ответить
Весело.
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14.11.2024 00:52 Ответить
збирає всіх антиукраїнських покидьків
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14.11.2024 00:53 Ответить
То нічого страшного, він же ще не інавгурований. Треба йому заглянути у око, зіграти на піаніні і він зразу все дасть
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14.11.2024 00:53 Ответить
Ну всьо, мексiканцi, готуйтесь! Чи ви подумали вiн з РФ буде воювать?!!!
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14.11.2024 01:07 Ответить
Як казав Форрест Гамп: «лайно трапляється».
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14.11.2024 01:14 Ответить
Це Ви російське лайно Він блокував грабіж ЗЕкоманди
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14.11.2024 06:41 Ответить
Ніт. Це ви російське лайно.
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14.11.2024 09:09 Ответить
А що з губами, Гетц?
Виглядаєш як потц...
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14.11.2024 01:48 Ответить
Heads will roll, especially of those who wanted Trump's head. The winner gets to decide what justice looks like.
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14.11.2024 02:06 Ответить
An interesting assumption
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14.11.2024 02:15 Ответить
4 роки потерпимо це непорозуміння, якe хоче бути як путін.
А в майбутньому сподіваюся, що нормальний республіканець з Рейганівського крила виграє наступні вибори.
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14.11.2024 06:34 Ответить
Это вряд ли. На место трампа ***** уже подготовил себе джей ди вэнса.
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14.11.2024 12:04 Ответить
Це правда. Тут дехто говорить про те, що Трамп не досидить до кінця терміну, бо його приберуть фізично.

Чула сьогодні, що це будуть демократи, які хочуть Америку зруйнувати.
Це сьогодні Михайло Веллер видав.
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15.11.2024 00:48 Ответить
Він блокував від заздрощів до наших
прокурорів-інвалідів,
бо в штатах теке не пройде!!!
Але ж тепер завдяки боротьбі ОП єрмака
усіх прокурорів вилікували-заздріти нікому!!!
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14.11.2024 03:17 Ответить
USA жопа світу. Кого з союзників вони не продали? Корея,В'єтнам,Ірак,Афганістан.Україна? Чому ні? Не вперше.
І ця країна претендує на роль світового лідера?
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14.11.2024 05:02 Ответить
Продали 73 зебілів у 2019, інше наслідки
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14.11.2024 05:43 Ответить
Ось як? Ось погані українці, незалежності захотіли!
Навіщо ви приплели сюди 91 рік?

Вам так хочеться назад у Cовок?
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14.11.2024 06:38 Ответить
От же трохи не встигли, можна було Костіна призначити,інвалідопрокурорів розводити,але ж МЗС перехопило такі кадри на дорозі не валяються
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14.11.2024 07:46 Ответить
Ти дивись, як дружньо місцеві шавки відреагували на заголовок, який придумав якийсь хитрожопий політтіхнолог з Бердичіва.
Не було блокування допомоги України зі сторони республіканців! Було блокування розгляду змін у бюджет США як протест, проти відмови Байдена розглянути питання захисту кордонів і нелегальної іміграції, які дерьмократи ігнорували на протязі кількох років.
І те що дерьмократи відмовлялися розглянути питання іміграції незважаючи на протест республіканців теж вказує на те, що і Байдену було насрати на допомогу Україні - йому було головне отримати голоси латиносів на наближающихся виборів 2024 року.
А місцеві "єнтілігенти" тут вже на гівно зійшли в коментах про ворогів України.
Ото ж воно й є найстрашнішим в Україні - та хоч Іісуса виберуть президентом "мудрий" нарід розіпне його за пакет подарункової прілої гречки з цукром від Рабіновича!
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14.11.2024 09:00 Ответить
Морда як у сралінського прокурора на якомусь процесі над "врагамі народа".
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14.11.2024 09:02 Ответить
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14.11.2024 09:05 Ответить
До когось тут ще не дійшла різниця кого вибрав американський народ на цей раз?
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14.11.2024 09:06 Ответить
Це вірні люди Трампа, які боролися з політикою демократів. Це не про що не говорить, при нових обставинах ці ж самі люди будуть мати іншу позицію.
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14.11.2024 09:10 Ответить
а кого Зелена Шмаркля ставила Ген.Прокурорами України - а головне - де вони усі зараз ? Який був з них сенс ??
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14.11.2024 10:07 Ответить
Він певно щось має проти Єрмака !
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14.11.2024 10:13 Ответить
Это хорошая новость - в Конгрессе на одного недруга меньше. Возможно на его место выберут человека настроенного про-украински. А на посаде прокурора он будет занят совершенно другими делами, внутренними
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14.11.2024 15:24 Ответить
 
 