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Трамп обрав на посаду Генпрокурора США конгресмена Гетца, який блокував допомогу Україні

Метт Гетц

Обраний президент США Дональд Трамп хоче призначити на посаду Генерального прокурора США конгресмена Метта Гетца.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що Гетц "глибоко обдарований і наполегливий юрист, який отримав освіту в юридичному коледжі Вільяма і Мері, і відзначився в Конгресі своєю увагою до досягнення вкрай необхідних реформ у Міністерстві юстиції". 

"Небагато питань в Америці є більш важливими, ніж припинення партійної "озброєності" нашої системи правосуддя. Метт покладе край озброєному уряду, захистить наші кордони, ліквідує злочинні організації та відновить сильно підірвану віру та довіру американців до Міністерства юстиції", - заявив Трамп.

Також читайте: Трамп про зустріч з Байденом: Говорили, зокрема, про погляди на війну в Україні

Варто зауважити, що конгресмен Мет Гетц тривалий час блокував голосування за підтримку масштабного пакету допомоги України.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп має намір номінувати сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Також він обрав на посаду директора Національної розвідки колишню конгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард.

Читайте: Європейські союзники України дедалі частіше підтримують ідею переговорів про "землю в обмін на мир", - WP

Автор: 

США (22614) Трамп Дональд (5536)


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Топ коментарі
+18
збирає всіх антиукраїнських покидьків
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14.11.2024 00:53
+8
USA жопа світу. Кого з союзників вони не продали? Корея,В'єтнам,Ірак,Афганістан.Україна? Чому ні? Не вперше.
І ця країна претендує на роль світового лідера?
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14.11.2024 05:02
+5
А щоб не сподівалися на доброго дядечка Сема.
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14.11.2024 06:44
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Зачем это Украине? Это внутренние дела США.
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14.11.2024 00:52 Відповісти
А щоб не сподівалися на доброго дядечка Сема.
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14.11.2024 06:44 Відповісти
Нас просто не касается какие там чиновники у США, если это не международные дела.
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14.11.2024 10:19 Відповісти
Особисто вас може це і не стосується, а ось України стосується.
На жаль.
Тому що ці новопризначені чиновники та державні діячі разом із Трампом вирішуватимуть яке майбутнє буде в України.
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15.11.2024 00:53 Відповісти
Весело.
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14.11.2024 00:52 Відповісти
збирає всіх антиукраїнських покидьків
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14.11.2024 00:53 Відповісти
То нічого страшного, він же ще не інавгурований. Треба йому заглянути у око, зіграти на піаніні і він зразу все дасть
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14.11.2024 00:53 Відповісти
Ну всьо, мексiканцi, готуйтесь! Чи ви подумали вiн з РФ буде воювать?!!!
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14.11.2024 01:07 Відповісти
Як казав Форрест Гамп: «лайно трапляється».
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14.11.2024 01:14 Відповісти
Це Ви російське лайно Він блокував грабіж ЗЕкоманди
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14.11.2024 06:41 Відповісти
Ніт. Це ви російське лайно.
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14.11.2024 09:09 Відповісти
А що з губами, Гетц?
Виглядаєш як потц...
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14.11.2024 01:48 Відповісти
Heads will roll, especially of those who wanted Trump's head. The winner gets to decide what justice looks like.
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14.11.2024 02:06 Відповісти
An interesting assumption
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14.11.2024 02:15 Відповісти
4 роки потерпимо це непорозуміння, якe хоче бути як путін.
А в майбутньому сподіваюся, що нормальний республіканець з Рейганівського крила виграє наступні вибори.
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14.11.2024 06:34 Відповісти
Это вряд ли. На место трампа ***** уже подготовил себе джей ди вэнса.
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14.11.2024 12:04 Відповісти
Це правда. Тут дехто говорить про те, що Трамп не досидить до кінця терміну, бо його приберуть фізично.

Чула сьогодні, що це будуть демократи, які хочуть Америку зруйнувати.
Це сьогодні Михайло Веллер видав.
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15.11.2024 00:48 Відповісти
Він блокував від заздрощів до наших
прокурорів-інвалідів,
бо в штатах теке не пройде!!!
Але ж тепер завдяки боротьбі ОП єрмака
усіх прокурорів вилікували-заздріти нікому!!!
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14.11.2024 03:17 Відповісти
USA жопа світу. Кого з союзників вони не продали? Корея,В'єтнам,Ірак,Афганістан.Україна? Чому ні? Не вперше.
І ця країна претендує на роль світового лідера?
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14.11.2024 05:02 Відповісти
Продали 73 зебілів у 2019, інше наслідки
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14.11.2024 05:43 Відповісти
Ось як? Ось погані українці, незалежності захотіли!
Навіщо ви приплели сюди 91 рік?

Вам так хочеться назад у Cовок?
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14.11.2024 06:38 Відповісти
От же трохи не встигли, можна було Костіна призначити,інвалідопрокурорів розводити,але ж МЗС перехопило такі кадри на дорозі не валяються
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14.11.2024 07:46 Відповісти
Ти дивись, як дружньо місцеві шавки відреагували на заголовок, який придумав якийсь хитрожопий політтіхнолог з Бердичіва.
Не було блокування допомоги України зі сторони республіканців! Було блокування розгляду змін у бюджет США як протест, проти відмови Байдена розглянути питання захисту кордонів і нелегальної іміграції, які дерьмократи ігнорували на протязі кількох років.
І те що дерьмократи відмовлялися розглянути питання іміграції незважаючи на протест республіканців теж вказує на те, що і Байдену було насрати на допомогу Україні - йому було головне отримати голоси латиносів на наближающихся виборів 2024 року.
А місцеві "єнтілігенти" тут вже на гівно зійшли в коментах про ворогів України.
Ото ж воно й є найстрашнішим в Україні - та хоч Іісуса виберуть президентом "мудрий" нарід розіпне його за пакет подарункової прілої гречки з цукром від Рабіновича!
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14.11.2024 09:00 Відповісти
Морда як у сралінського прокурора на якомусь процесі над "врагамі народа".
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14.11.2024 09:02 Відповісти
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14.11.2024 09:05 Відповісти
До когось тут ще не дійшла різниця кого вибрав американський народ на цей раз?
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14.11.2024 09:06 Відповісти
Це вірні люди Трампа, які боролися з політикою демократів. Це не про що не говорить, при нових обставинах ці ж самі люди будуть мати іншу позицію.
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14.11.2024 09:10 Відповісти
а кого Зелена Шмаркля ставила Ген.Прокурорами України - а головне - де вони усі зараз ? Який був з них сенс ??
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14.11.2024 10:07 Відповісти
Він певно щось має проти Єрмака !
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14.11.2024 10:13 Відповісти
Это хорошая новость - в Конгрессе на одного недруга меньше. Возможно на его место выберут человека настроенного про-украински. А на посаде прокурора он будет занят совершенно другими делами, внутренними
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14.11.2024 15:24 Відповісти
 
 