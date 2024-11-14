Трамп обрав на посаду Генпрокурора США конгресмена Гетца, який блокував допомогу Україні

Обраний президент США Дональд Трамп хоче призначити на посаду Генерального прокурора США конгресмена Метта Гетца.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що Гетц "глибоко обдарований і наполегливий юрист, який отримав освіту в юридичному коледжі Вільяма і Мері, і відзначився в Конгресі своєю увагою до досягнення вкрай необхідних реформ у Міністерстві юстиції".

"Небагато питань в Америці є більш важливими, ніж припинення партійної "озброєності" нашої системи правосуддя. Метт покладе край озброєному уряду, захистить наші кордони, ліквідує злочинні організації та відновить сильно підірвану віру та довіру американців до Міністерства юстиції", - заявив Трамп.

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Варто зауважити, що конгресмен Мет Гетц тривалий час блокував голосування за підтримку масштабного пакету допомоги України.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп має намір номінувати сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Також він обрав на посаду директора Національної розвідки колишню конгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард.

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