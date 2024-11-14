Трамп обрав на посаду Генпрокурора США конгресмена Гетца, який блокував допомогу Україні
Обраний президент США Дональд Трамп хоче призначити на посаду Генерального прокурора США конгресмена Метта Гетца.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.
Він зазначив, що Гетц "глибоко обдарований і наполегливий юрист, який отримав освіту в юридичному коледжі Вільяма і Мері, і відзначився в Конгресі своєю увагою до досягнення вкрай необхідних реформ у Міністерстві юстиції".
"Небагато питань в Америці є більш важливими, ніж припинення партійної "озброєності" нашої системи правосуддя. Метт покладе край озброєному уряду, захистить наші кордони, ліквідує злочинні організації та відновить сильно підірвану віру та довіру американців до Міністерства юстиції", - заявив Трамп.
Варто зауважити, що конгресмен Мет Гетц тривалий час блокував голосування за підтримку масштабного пакету допомоги України.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп має намір номінувати сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.
Також він обрав на посаду директора Національної розвідки колишню конгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард.
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На жаль.
Тому що ці новопризначені чиновники та державні діячі разом із Трампом вирішуватимуть яке майбутнє буде в України.
Виглядаєш як потц...
А в майбутньому сподіваюся, що нормальний республіканець з Рейганівського крила виграє наступні вибори.
Чула сьогодні, що це будуть демократи, які хочуть Америку зруйнувати.
Це сьогодні Михайло Веллер видав.
прокурорів-інвалідів,
бо в штатах теке не пройде!!!
Але ж тепер завдяки боротьбі ОП єрмака
усіх прокурорів вилікували-заздріти нікому!!!
І ця країна претендує на роль світового лідера?
Навіщо ви приплели сюди 91 рік?
Вам так хочеться назад у Cовок?
Не було блокування допомоги України зі сторони республіканців! Було блокування розгляду змін у бюджет США як протест, проти відмови Байдена розглянути питання захисту кордонів і нелегальної іміграції, які дерьмократи ігнорували на протязі кількох років.
І те що дерьмократи відмовлялися розглянути питання іміграції незважаючи на протест республіканців теж вказує на те, що і Байдену було насрати на допомогу Україні - йому було головне отримати голоси латиносів на наближающихся виборів 2024 року.
А місцеві "єнтілігенти" тут вже на гівно зійшли в коментах про ворогів України.
Ото ж воно й є найстрашнішим в Україні - та хоч Іісуса виберуть президентом "мудрий" нарід розіпне його за пакет подарункової прілої гречки з цукром від Рабіновича!