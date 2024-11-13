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Трамп обрав ексконгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки

Тулсі Габбард обійматиме посаду директора Національної розвідки США

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав на посаду директора Національної розвідки колишню конгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що Тулсі принесе безстрашний дух, який визначив її видатну кар’єру, в наше розвідувальне співтовариство, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир силою",- заявив Трамп.

Читайте також: Лідером республіканців у Сенаті США став сенатор Тун: Він підтримує Україну

Що відомо про Тулсі Габбард?

Тулсі Габбард - американка самоанського походження, вона була першим індусом, обраним до Конгресу. Вона ветеранка війни в Іраку, виступає за припинення "вічних воєн".

У 2020 році намагалась отримати номінацію в президенти від Демократичної партії у 2020 році, яку зрештою виграв Джо Байден.

Габбард приєдналася до Трампа під час виборів. Нині вона республіканка.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп має намір номінувати сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Читайте також: Трамп обрав сенатора Марка Рубіо майбутнім держсекретарем США

Автор: 

призначення (2276) США (22614) Трамп Дональд (5536)


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Топ коментарі
+10
Пистець.

Ця гавайська "політикиня" увірвалася у політику у віці 21 року. Неодноразово відбілювала злочинний режим Ассада у Сирії; заявляла, що Штати мають працювати разом з парашою зі знищення якихось "терористів", що хочуть повалити ассадівський режим.

І прикраса карʼєри -- висловлювала deep concern щодо "біолабораторій в Україні", неодноразово згадуваних пропагандою параші.
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13.11.2024 23:23
+4
телеведучі з Fox News будуть?
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13.11.2024 23:35
+4
Талсы Габбард, В октябре 2022 года бросила демократическую партию из-за ряда разногласий по ключевым вопросам, в частности, о поддержке Украины. То есть выступала против помощи Украине . Также она встречалась в 2017 году с сирийским мясником башаром асадом.

Мэтт Гейтц, будущий Генпрокурором США проходил по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Приверженец "деэскалации и прекращения конфликта", т.е. тоже будет противником помощи Украине.

Главой Департамента Нацбезопасности станет Губернатор Южной Дакоты Кристи Ном, которая " убила 14-месячного щенка, потому что тот не поддавался дрессировке". Она также убежденная противница помощи Украине."

Сам трамп намекнул, что хочет остаться во власти после второго срока: "Я подозреваю, что больше не буду баллотироваться, только если вы не скажете: "Он хорош, мы должны придумать что-то другое", - заявил Трамп республиканцам Палаты Представителей.

Вывод: "Завершение войны" по трампу будет означать прекращение военной и финансовой поддержки Украины. Скорее всего - снятие санкций с paшки.

Внутри США все государственные органы, институты власти будут разлагаться и одновременно встраиваться в протрамповскую "вертикаль власти", как это сделал ***** у себя.
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13.11.2024 23:40
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Треба менше дивитись про Джеймса Бонда.
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13.11.2024 23:21 Відповісти
Великий розвідник, нічого не скажеш.
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13.11.2024 23:21 Відповісти
Подружка Путіна, і частий гість телепередач Скабаєвої.
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13.11.2024 23:36 Відповісти
Пистець.

Ця гавайська "політикиня" увірвалася у політику у віці 21 року. Неодноразово відбілювала злочинний режим Ассада у Сирії; заявляла, що Штати мають працювати разом з парашою зі знищення якихось "терористів", що хочуть повалити ассадівський режим.

І прикраса карʼєри -- висловлювала deep concern щодо "біолабораторій в Україні", неодноразово згадуваних пропагандою параші.
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13.11.2024 23:23 Відповісти
Бачу що все більше й більше навалюють українськім трампистам..різних плюшек..ох нерадий я цому..Але ви чого очікували?..Від конспірологів й просто йо.нутих ?
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13.11.2024 23:56 Відповісти
Trump keeps drawing from a diverse pool of incredible talent. More to come.
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13.11.2024 23:27 Відповісти
телеведучі з Fox News будуть?
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13.11.2024 23:35 Відповісти
Так вона ж і була певний час співведучою вечірнього шоу Такера Карлсона на Фокс Ньюс. )))

А це її ставлення до України:

В 2022 году она заявила, что НАТО и администрация Байдена не снимают с повестки дня возможность вступления Украины в НАТО, что может стать одним из факторов, провоцирующих вторжение России в Украину. [292][293] Она также выступала против экономических санкций против России на том основании, что американцы пострадают от повышения цен на нефть и газ. [292] Габбард заявила, что «вашингтонская правящая элита» пытается превратить Украину во второй Афганистан. [294] В марте 2022 г. она заявила, что свобода СМИ в России «не так уж отличается» от свободы США. PolitiFact назвал ее заявление ложным, отметив, что в России правительство подавляет независимые СМИ и свободу слова, в том числе заключает в тюрьму критиков вторжения в Украину. [295] В феврале 2024 года Трамп встретился с Габбард, которая была откровенным критиком помощи Украине, чтобы обсудить будущее внешней политики США в случае его переизбрания. [296]
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14.11.2024 00:19 Відповісти
ахрєнєть. Відчуваю себе провидцем.
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14.11.2024 00:24 Відповісти
После своего ухода из Палаты представителей в январе 2021 года[[20] Габбард заняла более консервативную позицию по таким вопросам, как аборты, внешняя политика, права трансгендеров и безопасность границ. [21][] Она чаще появлялась на Fox News, в том числе в качестве замещающей ведущей для Tucker Carlson Tonight. [23][24]

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14.11.2024 00:33 Відповісти
підозрюю, що будуть ще призначення тєлєведучих на державні посади. Це як у нас з кавеену.
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14.11.2024 00:43 Відповісти
Скриншот клипа Fox News с Такером Карлсоном и бывшим членом палаты представителей Тулси Габбард, который транслировался по российскому государственному телевидению на этой неделе (в перші дні вторгнення в Україну в 2022). Фото: Первый канал России, через YouTube

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14.11.2024 01:03 Відповісти
Взято звідси - https://theintercept.com/2022/02/24/russian-tv-uses-tucker-carlson-tulsi-gabbard-sell-putins-war/

Там багато інфи, як кацапи використовували ролики з Такером Карлсоном і цією ************* в перші дні війни.
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14.11.2024 01:08 Відповісти
ну, скучно не буде.
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14.11.2024 01:10 Відповісти
🤡
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13.11.2024 23:39 Відповісти
not to assign marjorie is already incredible talent. but wait, more to come...
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14.11.2024 00:06 Відповісти
And what's next? Appointing taylor greene as the U.S. ambassador in msocow and then declaring "...our two great nations were always standing side-by-side against international terrorism"? 🤢
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14.11.2024 00:38 Відповісти
Трампу ще треба дожити до моменту, коли він роздаватиме посади.
Ще можна 100 разів вдавитися кісточкою від вишеньки на торті.
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13.11.2024 23:32 Відповісти
От тоді вам точно гаплик. Я б на Трампа молився би як на розумного право-центриста у порівнянні з тими кого винесе хвиля народного гніву якщо не дай Боже з ним щось станеться.
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14.11.2024 01:31 Відповісти
там відразу Венс автоматично буде рулити. і того обісраного індуса Равасвамі візьме собі у зами... так що тут кацапам зараз є найбільший резон грохнути Трампа. Навіть медвєдєв вже проблєяв, що Трампа можуть мочканути глобалісти за те, що той буде намагатися укласти мирну угоду з руснею. тільки от якщо Трамп і справді буде намагатися укласти цю угоду з кацапнею через силу, то той медвєдєв практично вже анонсував замах на Трампа.
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14.11.2024 01:49 Відповісти
Більшість з нас усвідомлюють що території не вдасться зараз повернути тим більше чи ми хочемо щоб східний та південний електорат проголосував за русскій мір? Ізраїль втратив території а потім їх повернув. Я за те щоби скористатися можливістю заморозити війну та обрати уряд розвитку, прозахідний і дружній до інвесторів.
Я притримуюсь тої точки зору що добре для розвитку Америки то є добре для західних країн чи для України якщо вона обере прозахідний шлях. Але якщо Україна обере шлях країн глобального Півдня яких обʼєднує ненависть до Америки то Бог їй в поміч. Я б хотів бачити в Україні бізнес лідера на чолі типа Леха Валеси чи того ж Пороха але це все майже нездійсненні мрії тому що переважна більшість ще просовкова
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14.11.2024 03:27 Відповісти
так, військовим шляхом повернути території точно не вдасться. Проте і заморозка війни теж не оптимальний вихід. Тому що паралельно із заморозкою буде йти мова про непосилення санкцій проти русні чи навіть про зняття їх частини. а це, на біду всього колективного Заходу, дозволить москалям знову наростити свою військову міць. Тобто це тільки відтермінує війну. Тому найкращим варіантом для України і колективного Заходу має стати варіант посилення військової підтримки України і посилення санкцій проти московії.. І немає в Україні вже ніякої просовкової більшості. І Порох уже був при владі. Та й Зе обирала точно не просовкова більшість. звісно, є ще в Україні частина маргіналів, які до русні ще генетично тяжіють. та їх вже не так багато як було на початку 2014-го року. Дуже багато з них прозріло від того руцького міру, лишились тільки якісь одиниці упоротих. І нинішні опитування, де 85-88% українців підтримують вступ України до ЄС і НАТО дуже близькі до реальності.
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14.11.2024 10:07 Відповісти
Талсы Габбард, В октябре 2022 года бросила демократическую партию из-за ряда разногласий по ключевым вопросам, в частности, о поддержке Украины. То есть выступала против помощи Украине . Также она встречалась в 2017 году с сирийским мясником башаром асадом.

Мэтт Гейтц, будущий Генпрокурором США проходил по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Приверженец "деэскалации и прекращения конфликта", т.е. тоже будет противником помощи Украине.

Главой Департамента Нацбезопасности станет Губернатор Южной Дакоты Кристи Ном, которая " убила 14-месячного щенка, потому что тот не поддавался дрессировке". Она также убежденная противница помощи Украине."

Сам трамп намекнул, что хочет остаться во власти после второго срока: "Я подозреваю, что больше не буду баллотироваться, только если вы не скажете: "Он хорош, мы должны придумать что-то другое", - заявил Трамп республиканцам Палаты Представителей.

Вывод: "Завершение войны" по трампу будет означать прекращение военной и финансовой поддержки Украины. Скорее всего - снятие санкций с paшки.

Внутри США все государственные органы, институты власти будут разлагаться и одновременно встраиваться в протрамповскую "вертикаль власти", как это сделал ***** у себя.
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13.11.2024 23:40 Відповісти
Не зрозуміло чи фейкове це відео чи якесь старезне...
Але на ньому новий кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет, призначений Трампом, називає путіна військовим злочинцем і каже, що Байден був слабким президентом.
"Ми мали би відправити в Україну вдвічі більше зброї та швидше, щоб ця війна закінчилася якнайшвидже перемогою України." -, начебто заявив він.

пруф-лінк відео: https://x.com/i/status/1856691342945956033
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13.11.2024 23:48 Відповісти
я нещодавно узнав, що гаітянці у США їдять собак, а може хто вкурсах - кого їдять самоанці?
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14.11.2024 00:21 Відповісти
"People of Springfield, please don't eat my dog. Here's the catalog of other things to eat!" 😂
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14.11.2024 00:41 Відповісти
я не вкурсах таких тонкощів, хто зазвичай живе в американських Спрінгфілдах, гаітянці чи самоанці.
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14.11.2024 00:48 Відповісти
Вірусна пісенька! Гав-гав-гав гав! Мяв-мяв-мяв мяв! Собаки та коти підспівують виконавцям:
https://www.youtube.com/shorts/r-tQ5Brmsww
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14.11.2024 13:25 Відповісти
г у й
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14.11.2024 02:22 Відповісти
 
 