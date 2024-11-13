Трамп обрав ексконгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки

Новообраний президент США Дональд Трамп обрав на посаду директора Національної розвідки колишню конгресменку від Демократичної партії Тулсі Габбард.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що Тулсі принесе безстрашний дух, який визначив її видатну кар’єру, в наше розвідувальне співтовариство, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир силою",- заявив Трамп.

Читайте також: Лідером республіканців у Сенаті США став сенатор Тун: Він підтримує Україну

Що відомо про Тулсі Габбард?

Тулсі Габбард - американка самоанського походження, вона була першим індусом, обраним до Конгресу. Вона ветеранка війни в Іраку, виступає за припинення "вічних воєн".

У 2020 році намагалась отримати номінацію в президенти від Демократичної партії у 2020 році, яку зрештою виграв Джо Байден.

Габбард приєдналася до Трампа під час виборів. Нині вона республіканка.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що новообраний президент США Дональд Трамп має намір номінувати сенатора від штату Флорида Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Читайте також: Трамп обрав сенатора Марка Рубіо майбутнім держсекретарем США