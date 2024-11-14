Трамп избрал экс-конгрессмена от Демократической партии Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки
Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал на должность директора Национальной разведки бывшего конгрессмена от Демократической партии Тулси Габбард.
Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Я знаю, что Тулси принесет бесстрашный дух, который определил ее выдающуюся карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир силой",- заявил Трамп.
Что известно о Тулси Габбард?
Тулси Габбард - американка самоанского происхождения, она была первой индуской, избранной в Конгресс. Она - ветеран войны в Ираке, выступает за прекращение "вечных войн".
В 2020 году пыталась получить номинацию в президенты от Демократической партии в 2020 году, которую в итоге выиграл Джо Байден.
Габбард присоединилась к Трампу во время выборов. Сейчас она республиканка.
Напомним, что ранее стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.
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Ця гавайська "політикиня" увірвалася у політику у віці 21 року. Неодноразово відбілювала злочинний режим Ассада у Сирії; заявляла, що Штати мають працювати разом з парашою зі знищення якихось "терористів", що хочуть повалити ассадівський режим.
І прикраса карʼєри -- висловлювала deep concern щодо "біолабораторій в Україні", неодноразово згадуваних пропагандою параші.
А це її ставлення до України:
В 2022 году она заявила, что НАТО и администрация Байдена не снимают с повестки дня возможность вступления Украины в НАТО, что может стать одним из факторов, провоцирующих вторжение России в Украину. [292][293] Она также выступала против экономических санкций против России на том основании, что американцы пострадают от повышения цен на нефть и газ. [292] Габбард заявила, что «вашингтонская правящая элита» пытается превратить Украину во второй Афганистан. [294] В марте 2022 г. она заявила, что свобода СМИ в России «не так уж отличается» от свободы США. PolitiFact назвал ее заявление ложным, отметив, что в России правительство подавляет независимые СМИ и свободу слова, в том числе заключает в тюрьму критиков вторжения в Украину. [295] В феврале 2024 года Трамп встретился с Габбард, которая была откровенным критиком помощи Украине, чтобы обсудить будущее внешней политики США в случае его переизбрания. [296]
Там багато інфи, як кацапи використовували ролики з Такером Карлсоном і цією ************* в перші дні війни.
Ще можна 100 разів вдавитися кісточкою від вишеньки на торті.
Я притримуюсь тої точки зору що добре для розвитку Америки то є добре для західних країн чи для України якщо вона обере прозахідний шлях. Але якщо Україна обере шлях країн глобального Півдня яких обʼєднує ненависть до Америки то Бог їй в поміч. Я б хотів бачити в Україні бізнес лідера на чолі типа Леха Валеси чи того ж Пороха але це все майже нездійсненні мрії тому що переважна більшість ще просовкова
Мэтт Гейтц, будущий Генпрокурором США проходил по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Приверженец "деэскалации и прекращения конфликта", т.е. тоже будет противником помощи Украине.
Главой Департамента Нацбезопасности станет Губернатор Южной Дакоты Кристи Ном, которая " убила 14-месячного щенка, потому что тот не поддавался дрессировке". Она также убежденная противница помощи Украине."
Сам трамп намекнул, что хочет остаться во власти после второго срока: "Я подозреваю, что больше не буду баллотироваться, только если вы не скажете: "Он хорош, мы должны придумать что-то другое", - заявил Трамп республиканцам Палаты Представителей.
Вывод: "Завершение войны" по трампу будет означать прекращение военной и финансовой поддержки Украины. Скорее всего - снятие санкций с paшки.
Внутри США все государственные органы, институты власти будут разлагаться и одновременно встраиваться в протрамповскую "вертикаль власти", как это сделал ***** у себя.
Але на ньому новий кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет, призначений Трампом, називає путіна військовим злочинцем і каже, що Байден був слабким президентом.
"Ми мали би відправити в Україну вдвічі більше зброї та швидше, щоб ця війна закінчилася якнайшвидже перемогою України." -, начебто заявив він.
пруф-лінк відео: https://x.com/i/status/1856691342945956033
https://www.youtube.com/shorts/r-tQ5Brmsww