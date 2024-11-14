Трамп избрал экс-конгрессмена от Демократической партии Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки

Новоизбранный президент США Дональд Трамп избрал на должность директора Национальной разведки бывшего конгрессмена от Демократической партии Тулси Габбард.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что Тулси принесет бесстрашный дух, который определил ее выдающуюся карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир силой",- заявил Трамп.

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Что известно о Тулси Габбард?

Тулси Габбард - американка самоанского происхождения, она была первой индуской, избранной в Конгресс. Она - ветеран войны в Ираке, выступает за прекращение "вечных войн".

В 2020 году пыталась получить номинацию в президенты от Демократической партии в 2020 году, которую в итоге выиграл Джо Байден.

Габбард присоединилась к Трампу во время выборов. Сейчас она республиканка.

Напомним, что ранее стало известно, что новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен номинировать сенатора от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря.

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