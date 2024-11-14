Новий лідер республіканців у Сенаті Тун закликав підтримувати Україну

Сенатор-республіканець Джон Тун обраний наступним лідером більшості в Сенаті на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Тун офіційно стане лідером більшості 3 січня, коли новий Сенат складе присягу.

У своєму першому виступі перед пресою після обрання в середу він зазначив, що для США та Сенату починається "новий день".

"Американський народ голосно відкинув невдалу політику Байдена, Гарріс та Шумера. Наша республіканська команда згуртована. Ми раді повернути більшість і працювати з нашими колегами в Палаті представників, щоб втілити в життя порядок денний обраного президента Трампа", – сказав Тун.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Джон Тун висловлював свою підтримку Києву.

Так, у травні 2022 у своєму виступі в Сенаті він заявив, що США мають "продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі за свободу", а також визнав "величезні досягнення України в успішному протистоянні російській агресії в її боротьбі за свободу".

Він наголошував, як ідеться на його вебсайт, що "український народ не може витримати цю війну без військової підтримки Сполучених Штатів та інших вільних країн", і закликав європейських партнерів зробити "значні внески, щоб допомогти Україні отримати найсильнішу позицію для перемоги у війні".

У травні 2022 року, коли Росія блокувала вивіз українського зерна до країн Африки та Азії, Джон Тун брав участь у презентації в Сенаті США двопартійної резолюції, яка засуджувала використання голоду як зброї війни в Україні та інших країнах.

"Голод не повинен ставати зброєю війни. Сполучені Штати та їхні партнери мають працювати разом, щоб відновити глобальну стабільність і притягнути окремих осіб та уряди до відповідальності за конфлікти, які призводять до глобального голоду і ставлять під загрозу продовольчу безпеку", , – заявляв тоді Тун.

"Я думаю, що більшість людей у цій країні усвідомлюють, що це важливо, щоб Україна дала відсіч Росії", - казав Тун у березні 2023 року.

Навесні 2024 року він також тиснув на Палату представників для ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

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