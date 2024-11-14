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Новий лідер республіканців у Сенаті Тун закликав підтримувати Україну

Джон Тун

Сенатор-республіканець Джон Тун обраний наступним лідером більшості в Сенаті на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

Тун офіційно стане лідером більшості 3 січня, коли новий Сенат складе присягу.

У своєму першому виступі перед пресою після обрання в середу він зазначив, що для США та Сенату починається "новий день".

"Американський народ голосно відкинув невдалу політику Байдена, Гарріс та Шумера. Наша республіканська команда згуртована. Ми раді повернути більшість і працювати з нашими колегами в Палаті представників, щоб втілити в життя порядок денний обраного президента Трампа", – сказав Тун.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Джон Тун висловлював свою підтримку Києву.

Так, у травні 2022 у своєму виступі в Сенаті він заявив, що США мають "продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі за свободу", а також визнав "величезні досягнення України в успішному протистоянні російській агресії в її боротьбі за свободу".

Він наголошував, як ідеться на його вебсайт, що "український народ не може витримати цю війну без військової підтримки Сполучених Штатів та інших вільних країн", і закликав європейських партнерів зробити "значні внески, щоб допомогти Україні отримати найсильнішу позицію для перемоги у війні".

У травні 2022 року, коли Росія блокувала вивіз українського зерна до країн Африки та Азії, Джон Тун брав участь у презентації в Сенаті США двопартійної резолюції, яка засуджувала використання голоду як зброї війни в Україні та інших країнах.

"Голод не повинен ставати зброєю війни. Сполучені Штати та їхні партнери мають працювати разом, щоб відновити глобальну стабільність і притягнути окремих осіб та уряди до відповідальності за конфлікти, які призводять до глобального голоду і ставлять під загрозу продовольчу безпеку", , – заявляв тоді Тун.

"Я думаю, що більшість людей у цій країні усвідомлюють, що це важливо, щоб Україна дала відсіч Росії", - казав Тун у березні 2023 року.

Навесні 2024 року він також тиснув на Палату представників для ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп обрав на посаду Генпрокурора США конгресмена Гетца, який блокував допомогу Україні

Автор: 

США (22614) Сенат США (597)


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Топ коментарі
+9
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за "МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км)+ +Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), а Швейцарія 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!?" От тобі і Миру мир"???
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14.11.2024 08:18
+4
Ми вже майже 3 роки чуємо заклики. А от потім, виникають проблеми з реалізацією озвученого. Це було з демократами, а тепер зможемо побачити, чи співпадають заклики республіканців з реальними справами. Бо поки приводу для оптимізму немає, озвучений "мир" Трампа, це скоріше мир для ерефії, а не для нас. Втім побачимо.
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14.11.2024 07:01
+2
Ледь чи не одна порядна людина в усьому майбутньому американському естеблішменті що ліпить Трамп.
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14.11.2024 12:17
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Те що було сказано навесні 2024 може разюче відрізнятися від позиції у 2025му. Але трохи починає попахувати що на Байдена таки повісять собак за допущення третьої світової шляхом демонстрації слабкості. Оце сьогодні статейка індикативна:
https://www.wsj.com/opinion/two-years-to-prevent-world-war-iii-trump-sec-def-needs-to-overhaul-bureaucracy-cut-waste-c9a162d8?st=NWrC1p&reflink=mobilewebshare_permalink
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14.11.2024 06:59 Відповісти
Байден показав слабкість - саме тому російський гітлер пішов в атаку
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14.11.2024 13:15 Відповісти
А Зеля тут звісно ж ні до чого...
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14.11.2024 14:17 Відповісти
Зеля напав на Україну?
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14.11.2024 19:50 Відповісти
Зеля показав слабкість, знищив обороноздатність країни, до того рівня, що ***** вже не ввагався - нападати відкрито чи ні.
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14.11.2024 21:03 Відповісти
Обороноздатність України повністю залежить від Заходу - просто за визначенням. Уже тому що ресурси України і рашки відрізняються у багато разів
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14.11.2024 23:02 Відповісти
То треба всім сусідам рашки і не тільки перестати вкладати кошти в обороноздатність бо це не має сенсу?
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15.11.2024 05:45 Відповісти
, можу погодитись.
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14.11.2024 13:38 Відповісти
Ми вже майже 3 роки чуємо заклики. А от потім, виникають проблеми з реалізацією озвученого. Це було з демократами, а тепер зможемо побачити, чи співпадають заклики республіканців з реальними справами. Бо поки приводу для оптимізму немає, озвучений "мир" Трампа, це скоріше мир для ерефії, а не для нас. Втім побачимо.
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14.11.2024 07:01 Відповісти
США під тиском забрали в України треті по могутності ядерні сили, зброю, віддали "гаранту" безпеки, "гарант" в порушення всіх підписаних міжнародних угод, законів, вдерся в Україну, загарбав землі,території , ввів їх у свою конституцію, вбиває , знищує народ, державу а "миротворці", не даючи ніякої гарантії безпеки, пропонують віддати за "МИР"20%-120тис.кв.км загарбаної території України, а це як Чехія (78866 кв.км)+ +Словаччини(49053)кв.км .або Угорщина (95030)+Словенія(20273), а Швейцарія 41285кв.км. Висновок: якщо тобі обіцяють мир та захист за твоє роззброєння, не вір-збрешуть! Якщо ти агресор, заводь ядерну зброю, захоплюй інші землі, грабуй, вбивай і ніхто тебе не чіпатиме бо в тебе є БОМБА!?" От тобі і Миру мир"???
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14.11.2024 08:18 Відповісти
"Бо поки приводу для оптимізму немає ..."

Але немає і приводів для песимізму .
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14.11.2024 09:47 Відповісти
Ледь чи не одна порядна людина в усьому майбутньому американському естеблішменті що ліпить Трамп.
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14.11.2024 12:17 Відповісти
 
 