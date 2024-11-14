РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9648 посетителей онлайн
Новости
354 1

Враг за минувшие сутки нанес 410 ударов по Запорожской области

Удари по Запорізькій області 13 листопада

В течение суток, 13 ноября, оккупанты нанесли 410 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА.

Войска РФ осуществили авиационный удар по Белогорью. А также:

  • 251 БПЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку;
  • 16 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Новоданиловку и Малую Токмачку;
  • 142 артобстрела нанесены по территории Лобкового, Приморского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

"Поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

Также читайте: Войска оккупантов продолжают обстреливать Запорожскую область, - ОВА

Автор: 

обстрел (26995) Запорожская область (3061)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проклятий Іран допомагає Кацап-паше Володі Адольфовичу зі своїми шахедами.
показать весь комментарий
14.11.2024 08:17 Ответить
 
 