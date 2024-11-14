Враг за минувшие сутки нанес 410 ударов по Запорожской области

В течение суток, 13 ноября, оккупанты нанесли 410 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА.

Войска РФ осуществили авиационный удар по Белогорью. А также:

251 БПЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку;

16 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Новоданиловку и Малую Токмачку;

142 артобстрела нанесены по территории Лобкового, Приморского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.

"Поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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