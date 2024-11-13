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Новости Война
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Войска оккупантов продолжают обстреливать Запорожскую область, - ОВА

Війська окупантів продовжують обстрілювати Запорізьку область

В ночь на 13 ноября в Запорожской области слышны взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он.

Кроме того он предупредил, что в регионе существует угроза применения вражеских БПЛА и КАБов.

Ранее сообщалось, что вечером 12 ноября враг 6 раз ударил по территории Запорожского и Васильевского районов.

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Автор: 

обстрел (27093) Запорожская область (3074)


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Бєлґародци спят спакойна? Та хто би сумнівався...

Три правила для України з 2014 року досі в дії:

1.це не наші методи
2.чим ми тоді кращі за них
3.нехай їм стане соромно
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13.11.2024 01:30 Ответить
 
 