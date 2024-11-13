Войска оккупантов продолжают обстреливать Запорожскую область, - ОВА

В ночь на 13 ноября в Запорожской области слышны взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Взрывы в Запорожской области", - написал он.

Кроме того он предупредил, что в регионе существует угроза применения вражеских БПЛА и КАБов.

Ранее сообщалось, что вечером 12 ноября враг 6 раз ударил по территории Запорожского и Васильевского районов.

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