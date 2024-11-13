Війська окупантів продовжують обстрілювати Запорізьку область, - ОВА

В ніч на 13 листопада в Запорізькій області лунають вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Вибухи у Запорізькій області", - написав він.

Крім того він попередив, що в регіоні існує загроза застосування ворожих БпЛА та КАБів.

Раніше повідомлялось, що ввечері 12 листопада ворог 6 разів вдарив по території Запорізького та Василівського районів.

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