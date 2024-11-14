Ворог минулої доби завдав 410 ударів по Запорізькій області
Впродовж доби, 13 листопада, окупанти завдали 410 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА
Війська РФ здійснили авіаційний удар по Білогір’ю. А також:
- 251 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку;
- 16 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку;
- 142 артобстріли завдано по території Лобкового, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
"Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.
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anton korsiner
показати весь коментар14.11.2024 08:17 Відповісти Мені подобається 0
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