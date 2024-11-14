С ночи враг четыре раза ударил по приграничью Сумщины

Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская и Великописаревская громады.

По Великописаревской и Юнаковской громадах россияне ударили управляемыми авиабомбами.

Сумскую громаду захватчики атаковали БПЛА.

Ночью в небе над Сумщиной зенитчики сбили 11 вражеских "шахедов".

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