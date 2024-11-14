С ночи враг четыре раза ударил по приграничью Сумщины
Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 4 взрыва.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись Сумская, Юнаковская и Великописаревская громады.
По Великописаревской и Юнаковской громадах россияне ударили управляемыми авиабомбами.
Сумскую громаду захватчики атаковали БПЛА.
Ночью в небе над Сумщиной зенитчики сбили 11 вражеских "шахедов".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль